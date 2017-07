Fca, secondo trimestre record: utile triplicato a 1,15 miliardi

Fca ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile netto piu' che triplicato a 1,155 miliardi di euro rispetto ai 321 milioni dello stesso periodo del 2016. L'utile netto adjusted e' in progresso del 52% a 1,1 miliardi di euro. Il Gruppo riporta un Ebit adjusted record per il secondo trimestre a 1,9 miliardi di euro, in progresso del 15%, con margine in crescita di 90 punti base al 6,7%.

I ricavi sono sostanzialmente stabili a 27,925 miliardi contro i 27,893dello stesso periodo del 2016. Sono confermati gli obiettivi per l'anno in corso.

Nel dettaglio l'utile netto e' in aumento del 260% a 1,2 milioni di euro. Le consegne globali complessive sono pari a 1.225.000 veicoli, in calo dell'1%. L'Ebit adjusted e' in crescita del 15% a 1,867 miliardi di euro, trainato principalmente da Maserati e con tutti i settori in positivo. Il margine di Gruppo record al 6,7%. Tutti i settori migliorano il margine con record per Nafta all'8,4% e Maserati al 14,2%. L'indebitamento netto industriale si attesta a 4,2 miliardi di euro, con una diminuzione di 0,9 miliardi di euro rispetto a marzo 2017 grazie al positivo flusso di cassa operativo.

La liquidita' disponibile e' rimasta forte a 20,0 miliardi di euro, in calo di 1,6 miliardi di euro rispetto a marzo 2017 principalmente per la programmata riduzione di 1,4 miliardi di euro di debito lordo.

Il Gruppo conferma i target per l'anno in corso: ricavi netti tra 115 e 120 miliardi di euro; Ebit adjusted oltre 7 miliardi di euro; utile netto adjusted sopra 3 miliardi di euro; l'indebitamento netto industriale inferiore a 2,5 miliardi di euro.