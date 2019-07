Fca trova ancora l'America . Pick-up e Ferrari trainano il titolo

Jeep e Ram ancora una volta provvidenziali per Fca. Mentre la casa automobilistica italo-americana scende al minimo storico della sua quota di mercato in Italia (a giugno è al 22,4%, cioè solo un auto su cinque nel nostro Paese arriva dal Lingotto) e le fabbriche di Mirafiori e Grugliasco dimezzano la produzione, dall'altra parte dell'Atlantico le immatricolazioni americane che sono salite in giugno del 2%, segnando il secondo rialzo di fila dopo tre mesi in calo (rappresentano circa il 50% dei volumi del gruppo). Un segnale positivo, che bilancia il ribasso dell'11,21% delle vendite in Italia (11,95% nel primo semestre).







Così nella prima parte della seduta a Piazza Affari, Fca preme sull'acceleratore e, con un rialzo vicino al 3%, è la migliore del listino Ftse Mib, attualmente in aumento dello 0,93%. Passano di mano circa 2,8 milioni di titoli, contro la media giornaliera di 11,9 delle ultime trenta sedute.



Le vendite americane sono state trainate dal marchio Ram (+45%, grazie al nuovo pick-up cresciuto del 56%), mentre gli altri brand hanno registrato ribassi. "Per Fca l'effetto mix è favorevole in quanto Ram è tra i prodotti piuù redditizi", hanno scritto gli analisti di Equita, ricordando l'importanza del Nord America per il gruppo e sottolineando che "il trend in Nafta è fondamentale per il raggiungimento della guidance per il 2019 perchè genera il 90% dell'Ebit di gruppo".



A passo rapido anche gli altri titoli della galassia Agnelli-Elkann. Ferrari, sostenuta dal buon andamento del comparto del lusso, che tiene bene in momenti di difficoltà economica, guadagna l'1,2% circa a 147,8 euro per azione, ma era arrivata fino a 148,5 euro, aggiornando il record storico per il terzo giorno consecutivo. Da inizio anno il Cavallino Rampante guadagna quasi il 70%, la performance migliore tra le blue chip dopo quella di Azimut (+72%).



In rialzo anche Cnh Industrial (+1,03%), nel giorno in cui l'amministratore delegato Hubertus Muhlhauser ha spiegato che Iveco, il brand di Chn Industrial dedicato ai veicoli industriali, ha deciso di puntare sulla mobilità a metano per le nuove linee di veicoli pesanti. "Le motorizzazioni Lng/Cng (gas naturale liquefatto e gas naturale compresso) per Iveco rappresentano uno dei mega trend su cui si focalizzerà il business plan che sarà presentato il 3 settembre", hanno detto gli analisti di Equita.