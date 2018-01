Fca, utile quasi raddoppiato nel 2017. Giù il debito

Fca, risultati record: utile netto 2017 +93% a 3,5 mld

Anno da incorniciare per Sergio Marchionne. Fca ha infatti messo a segno un 2017 con risultati record, mancando per un soffio il raddoppio dell'utile. l'Ebit adjusted segna un progresso del 16% a 7,1 miliardi di euro e margine in crescita di 90 punti base al 6,4%, l'utile netto adjusted è in aumento del 50% a 3,8 miliardi di euro e l'utile netto sale del 93% a 3,5 miliardi di euro. I ricavi netti sono pari a 111 miliardi di euro, in linea con il 2016 (in rialzo dell'1% a parita' di cambi di conversione).

Le consegne globali complessive sono pari a 4,74 milioni veicoli, in linea con l'esercizio precedente (4,72 milioni). Il margine di gruppo al 6,4% (+90 punti base) "con tutti i settori in crescita". Nel 2017, spiega Fca, i ricavi netti sono di 110,934 miliardi, "in linea con il 2016 (111,018 miliardi) e in rialzo dell'1% a parita' di cambi di conversione". L'Ebit adjusted ha raggiunto i 7,054 miliardi, in crescita del 16%.

Tutti i settori proseguono in positivo e migliorano rispetto al 2016 e, sottolinea la societa', "il miglior mix di prodotto ha contribuito al risultato record". L'utile netto adjusted e' in crescita del 50% a quota 3,77 miliardi, "per effetto della continua e robusta performance operativa". Il risultato netto raddoppiato a 3,5 miliardi e' "comprensivo di oneri netti pari a 0,1 miliardi di euro correlati alla riforma fiscale negli Stati Uniti". Nel quarto trimestre del 2017, aggiunge Fiat Chrysler, l'utile netto e' stato di 804 milioni, quasi raddoppiato (+97%) rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. I ricavi netti sono stati pari a 28,876 miliardi, in calo del 3%.

Fca: debito industriale quasi dimezzato a 2,4 mld

Nel 2017 il debito netto industriale di Fca e' quasi dimezzato a 2,4 miliardi di euro, in miglioramento di 2,2 miliardi di euro.



Fca: target 2018 confermano obiettivi piano

I target Fca per il 2018 confermano i principali obiettivi del Piano Industriale. Ricavi netti sono stimati a 125 miliardi di euro. L'Ebit adjusted suoperiore o uguale a 8,7 miliardi di euro. L'utile netto adjusted a circa 5,0 miliardi di euro e la liquidita' netta industriale a circa 4,0 miliardi di euro.