Fca vende meno ad aprile negli Usa. Immatricolazioni deludenti. Titolo ko

Il secondo trimestre di Fca, dopo un primo da record (a detta del Ceo Sergio Marchionne "il miglior primo trimestre della storia di Fiat-Chrsysler"), si apre con un rallentamento delle vendite della Cenerentola di Detroit nel mercato qutomobilistico americano. Un numero preso molto male dal mercato che in una Wall Street in attesa dei conti di Apple che arriveranno stasera a mercati Usa chiusi e del dato sui non farm payroll, ha fatto scattare le vendite sul titolo Fca già indebolito da una giornata non positiva del settore. Nella prima parte della seduta del Nyse, le azioni del costruttore italo-americano perdono quasi il 4,5% a 9,93 euro per azione.

Il gruppo controllato dalla famiglia Agnelli, in aprile ha visto calare le immatricolazioni del 7% a 177.441 unità, dalle 190.071 dello stesso periodo dell'anno scorso. In aprile le vendite retail sono calate del 3% a 146.792 unita' e rappresentavano l'83% del totale, mentre quelle alle flotte sono diminuite del 21% a 30.650 unita', il 17% del totale. Il dato e' peggiore delle previsioni, visto che gli analisti attendevano un ribasso del 4,5%. Per quanto riguarda i modelli, da segnalare la buona performance dei Ram Truck (+8%) e delle Jeep Grand Cherokee (+6%).

Guardando ai marchi, le immatricolazioni di Chrysler sono calate del 3% (da 17.891 a 17.309 unita'; -27% a 64.385 unità nei primi quattro mesi dell'anno), quelle di Dodge sono scese del 3% (da 40.488 a 39.445 unità; -4% a 173.508 unità in gennaio-aprile), quelle di Jeep sono diminuite del 17% (da 82.537 a 68.879 unita'; -13% a 257.622 unita' nei primi quattro mesi) e quelle di Ram sono salite del 5% (da 44.932 a 47.327 unita'; +5% a 179.906 unita' in gennaio-aprile).

Il mese scorso sono state vendute 2.539 Fiat (il brand include Fiat 500, 500L, 500X e Spider), il 18% in meno rispetto alle 3.098 dello stesso periodo dell'anno scorso (-13% a 9.770 unita' nei primi quattro mesi). Da segnalare che in aprile sono state acquistate anche 43 Alfa 4C (-27%) e 634 Giulia (nuova). Da aprile il comunicato include anche le vendite di Maserati (1.265 unita' il mese scorso, in rialzo del 19% nel mese e del 37% nei primi quattro mesi dell'anno).