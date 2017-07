Fed, Gary Cohn favorito di Trump per sostituire la Yellen

Gary Cohn è il favorito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per prendere il posto di Janet Yellen alla guida della Federal Reserve. Ancora non è chiaro se il presidente americano vorrà confermare o meno la Yellen alla scadenza del suo mandato nel febbraio del 2018, ma in caso decidesse di proporre un altro nome, quello di Cohn è al primo posto, stando alle indiscrezioni che circolano a Wall Street. Gary Cohn è stato direttore generale di Goldman Sachs dal 2006 ed è al momento il capo consigliere economico dell'Amministrazione Trump.