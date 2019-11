Ferpi: assegnati gli “Oscar di Bilancio”: ecco i vincitori dell’edizione 2019

Si è tenuta oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana la Cerimonia di Premiazione della 55esima edizione dell’OSCAR DI BILANCIO, l’evento annuale organizzato da FERPI. Tante le candidature di questa edizione, segno del crescente interesse delle imprese verso la comunicazione, la trasparenza e la sostenibilità.

Un circolo virtuoso tra sostenibilità e performance con l’obiettivo di generare valore sociale accanto al valore economico. È quello che FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana premia ogni anno, da 55 edizioni, nella rendicontazione d’impresa e nella cura dei rapporti con gli stakeholders. E quest’anno le aziende che si sono iscritte e messe in gioco sono state davvero tante, ben 216, triplicando quasi il numero rispetto all’edizione precedente.

Se prevedere il futuro del nostro pianeta è difficile, le imprese stanno tuttavia dimostrando di voler essere parte attiva nel promuovere e costruire una cultura d’impresa fondata sulla responsabilità, attraverso attività improntate a criteri di sostenibilità sociale e ambientale, investimenti sui principali fattori di sviluppo sostenibile e su progetti ad elevata valenza sociale e “buone pratiche” all’interno del governo aziendale.

La serata della Cerimonia di Premiazione è stata preceduta da una Tavola rotonda dal titolo “Promuovere la cultura della comunicazione, della trasparenza e della sostenibilità delle aziende per attrarre nuovi investimenti”, coordinata da Massimo Fracaro, Responsabile editoriale de L’Economia del Corriere della Sera, alla quale hanno partecipato: Angelo Caso’, Presidente Consiglio di gestione OIC; Fabio Lorenzo Sattin, Presidente Private Equity Partners; Andrea Sironi, Presidente Borsa Italiana; Rossella Sobrero, Presidente FERPI.

La Presidente FERPI ha sottolineato come questa 55ma edizione dell’Oscar di Bilancio sia stata certamente una tra le più partecipate. Un grande lavoro quindi, di cui ha ringraziato tutto il Gruppo promotore, -con la FERPI, Borsa italiana e Bocconi - e le tante associazioni partner che hanno partecipato alle Commissioni di Valutazione e alla Giuria finale. E non è solo una questione di numeri, ha detto Rossella Sobrero. “Questa edizione ha visto un deciso salto di qualità nei bilanci, in particolare rispetto alle modalità di comunicazione: in molti casi le organizzazioni hanno utilizzato uno storytelling più efficace rispetto al passato, la grafica è sempre più curata e l’impostazione dei contenuti più semplice e intuitiva. Ci ha colpito in particolare l’attenzione a trasmettere i valori e la cultura aziendale con un linguaggio capace di coinvolgere tutti gli stakeholder, anche i meno tecnici, e la volontà di condividere risultati ed obiettivi dell’organizzazione”.



A seguire la consegna dei riconoscimenti. La Giuria, presieduta da Gianmario Verona, Rettore dell’Universita’ Commerciale Luigi Bocconi, ha scelto tra le 216 candidature di imprese e enti i finalisti per i Premi, suddivisi in 6 Categorie - grandi imprese nei segmenti FTSE-MIB (escluse le imprese finanziarie), imprese finanziarie quotate, medie e piccole imprese quotate (escluse le imprese finanziarie), imprese ed enti finanziari non quotati, imprese sociali ed associazioni non-profit, fondazioni erogatrici – e 3 Premi Speciali: per la Comunicazione, per l’Integrated Reporting e per la Dichiarazione non finanziaria.

“Oscar di Bilancio è un Premio che ha precorso i tempi contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilità e della comunicazione finanziaria, che oggi sono sempre più centrali nelle strategie di aziende grandi e piccole – ha commentato Gianmario Verona –, uno stimolo per tutte le organizzazioni nel segno della trasparenza e dell’efficacia della comunicazione, oltre che un riconoscimento prestigioso”.

Categoria Grandi Imprese nei segmenti FTSE MIB (escluse le imprese finanziarie):

HERA

SNAM

Categoria Imprese Finanziarie Quotate:

UNIPOL

INTESA SAN PAOLO

Banca Generali

Categoria Imprese ed Enti finanziari non quotati:

GTS

Fideuram

ASPIAG-DESPA

Categoria Medie e Piccole Imprese Quotate (escluse le Imprese Finanziarie):

PIAGGIO & C. Spa

FALCK

EDISON

Per la Categoria Imprese Sociali ed Associazioni Non profit:

Lega del Filo d’Oro

SAIPEM

Save The Children

Per la Categoria Fondazioni Erogatrici:

Fondazione Umanamente

Fondazione CARIPAR

Fondazione Con Il Sud

PREMIO SPECIAL OSCAR DI BILANCIO PER LA COMUNICAZIONE:

HERA

SAIPEN

Save The Children

PREMIO SPECIALE OSCAR DI BILANCIO PER L’INTEGRATED REPORTING:

A2AO

COSTA edutainment experience

COOPSERVICE

PREMIO SPECIAL OSCAR DI BILANCIO PER LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA:

GRUPPO INTESA SAN PAOLO

GRUPPO SNAM

