FERPI: proclamati i vincitori della 54a edizione dell’Oscar di Bilancio

Assegnati oggi presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi gli Oscar di Bilancio 2018, l’iniziativa promossa da Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, con Borsa Italiana e Università Bocconi, che dal 1954 premia le imprese più virtuose nelle attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder.

La Giuria, presieduta dal Prof. Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi, che annovera i rappresentanti delle più importanti associazioni di settore, tra cui AIAF, AIIA, ANDAF, Assogestioni, Anima per il Sociale nei Valori d’Impresa, Fondazione Sodalitas, Nedcommunity, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, ha scelto i finalisti tra circa 120 candidature di imprese e enti, suddivise in 7 categorie core e due premi speciali.



I vincitori dell’Oscar di Bilancio 2018 nelle categorie principali sono:

ENI - Grandi Imprese Quotate

Finalisti: PIRELLI e TERNA

UNIPOL GRUPPO - Imprese Finanziarie

Finalisti: BANCO BPM e BANCA GENERALI

HERA - Medie Imprese Quotate

Finalisti: ERG e PIAGGIO

SABAF - Piccole Imprese Quotate

Finalisti: EDISON e MONNALISA

FIDEURAM - Aziende Non Quotate

Finalisti: SIA e ASPIAG SERVICE

AISM - Enti Non Profit

Finalisti: LEGA DEL FILO D’ORO e MUSEO EGIZIO DI TORINO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - Fondazioni Erogatrici

Finalisti: FONDAZIONE VODAFONE e FONDAZIONE CON IL SUD

Inoltre, sono stati assegnati alcuni Premi Speciali:

“Innovazione nel reporting” che riconosce la capacità di rendere il reporting uno strumento più efficace per raccontare l’azienda, misurare la performance e raggiungere più stakeholder. Le innovazioni messe in evidenza riguardano elementi come lo storytelling, lo stakeholder engagement, le campagne visuali e video, lo sviluppo su misura di indicatori e misurazione del ROI e gamification, tutti elementi rilevanti per far emergere l’unicità delle realtà aziendali.

Le menzioni sono state riconosciute a:

HERA, per l’innovazione nella rendicontazione

PIRELLI, per l’innovazione della comunicazione



“Integrated reporting”, in collaborazione con il “Network Italiano per il Business Reporting” e IIRC, che ha premiato:

STAFER

UNIPOL GRUPPO



«Ferpi è una realtà associativa dinamica, che si rinnova e cresce, confermando la qualità delle proprie piattaforme, dei progetti e degli eventi proposti, come l’Oscar di Bilancio, che oggi va oltre l’evento di premiazione, dando vita a una piattaforma che consente la condivisione di best practice e la divulgazione di cultura sulla rendicontazione», ha sottolineato Pier Donato Vercellone, Presidente FERPI. «La qualità e la notorietà delle imprese e degli enti finalisti evidenziano che siamo sul giusto percorso e che dobbiamo continuare ad impegnarci per diffondere valori, per fortificare le relazioni basate sulla fiducia, per raccontare il futuro, per stimolare la responsabilità sociale, per costruire e consolidare credibilità e reputazione».

L’edizione 2018 dell’Oscar di Bilancio conferma un forte impegno verso la trasparenza e una maggiore integrazione tra informazioni finanziarie e non finanziarie.

«Le 45 candidature per il premio speciale di “Innovazione nel reporting” fanno emergere un quadro ancora più incoraggiante per la rendicontazione in Italia», ha commentato Joakim Lundquist, Segretario Generale Oscar di Bilancio. «Le aziende e le organizzazioni italiane hanno dimostrato una forte capacità di andare oltre la rendicontazione statica. Le soluzioni segnalate sono esempi di innovazioni in grado di rendere il reporting uno strumento più efficace per raccontare l’azienda, misurare la performance e raggiungere più stakeholder».