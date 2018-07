Ferragamo, Vannetti nuovo chief marketing officer

Salvatore Ferragamo annuncia la nomina di Riccardo Vannetti a Chief Marketing Officer del Gruppo. Vannetti – che entrerà in Azienda il 5 luglio – sarà responsabile del disegno e dell’implementazione di tutte le attività di marketing e comunicazione legate alla strategia del marchio e riporterà al Direttore Brand e Prodotto e Vicepresidente, James Ferragamo.

Laureato in Storia dell’Arte, Riccardo Vannetti, ha iniziato la sua attività professionale come giornalista freelance per importanti testate di moda (L’Uomo Vogue, MF Fashion, L’Officiel Homme). Successivamente ha ricoperto incarichi manageriali a livello internazionale in Condé Nast, Dismi Int’l, Value Retail, Core-Capital Equity Fund, per poi consolidare la sua esperienza attraverso il supporto e la consulenza strategica a Fashion Designers.

Da gennaio 2016 ha ricoperto la carica di Tutorship Division Director presso Pitti Immagine. L’ingresso di Riccardo Vannetti rientra nell’ottica del rafforzamento dell’assetto manageriale di Ferragamo per perseguire la strategia di rilancio del Brand, sotto la guida del Presidente operativo Ferruccio Ferragamo, a capo del Gruppo.