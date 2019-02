Ferrari: cda propone passaggio Elkann come amministratore esecutivo

Ferrari: cda propone passaggio Elkann da amministratore non esecutivo a esecutivo

Il cda di Ferrari ieri ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci (in calendario per il 12 aprile prossimo ad Amsterdam) di modificare lo status del presidente John Elkann da amministratore non esecutivo ad amministratore esecutivo. È quanto emerge dal bilancio della Casa di Maranello.

Al momento -secondo quanto rivela Radiocor - non è stato definito se a Elkann verranno attribuite deleghe ma il passaggio da amministratore non esecutivo ad amministratore esecutivo implica un suo maggiore coinvolgimento nell’attività di Ferrari.