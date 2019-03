Ferrari: svelata a Ginevra la F8 Tributo. "Il 2019 anno importante"

Ferrari ha svelato a Ginevra la F8 Tributo, l'auto con il motore V8 piu' potente di sempre. "Il 2019 sara' un anno importante - ha detto il direttore commerciale Enrico Galliera - avremo molti nuovi prodotti, questo e' il primo capitolo. Abbiamo deciso di celebrare il motore V8 turbo".

Foto: LaPresse



La nuova Ferrari sostituira' la 488 Gtb migliorandone tutti i parametri.

Il prezzo della F8 Tributo, ha detto Galliera, sara' di 236 mila euro, il 3% in piu' rispetto alla 488: "la produzione inizia nei prossimi mesi, le consegne da ottobre". Su prossimi modelli, ha aggiunto - "ogni vettura sara' disegnata per avere un posizionamento di gamma diverso e un cliente diverso. L'obiettivo e' ridisegnare la gamma portafoglio prodotto, non sara' un copia incolla di auto passate. Il tutto avverra' per step successivi, la F8 e' il primo passo, poi ci saranno altre piattaforme dedicate alla ibridizzazione, con un posizionamento completamente diverso per profilo di clientela e profilo di performance".