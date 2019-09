Ferrari Trentodoc: bollicina ufficiale degli “Oscar” della Televisione

Attori, produttori e celebrity di Hollywood hanno brindato ai vincitori degli Emmy® Awards con Ferrari Trentodoc, scelto per il quinto anno consecutivo quale bollicina ufficiale degli “Oscar” della Televisione.

Anche in questa settantunesima edizione, Ferrari ha portato un tocco di Arte di Vivere Italiana ai tanti appuntamenti organizzati dalla Television Academy a Los Angeles, culminati nell’attesissimo Governors Ball del 22 settembre, la cena di gala che ogni anno segue la cerimonia di premiazione al Microsoft Theatre. Il tema di quest'anno Brilliance in Motion, ha voluto rappresentare con effetti speciali l'energia che contraddistingue l'industria televisiva in questo momento, grazie alle seguitissime serie TV. Gli oltre 3.700 ospiti sono stati accolti con calici di Ferrari Brut e Ferrari Rosé, protagonisti dei moltissimi brindisi che si sono susseguiti nella serata.

Gli invitati del Governors Ball hanno inoltre avuto la possibilità di degustare Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2007, versare dai grandi formati le bollicine Ferrari Grand Cuvée con il VCanter e ammirare alcune bottiglie uniche che la Casa trentina ha voluto dedicare alle star in nomination. Ospiti di Ferrari sono stati due italiani molto noti anche negli Stati Uniti come Alessandro Del Piero ed Elisabetta Canalis.

Il Governors Ball ha concluso un periodo assai intenso per Ferrari a Los Angeles. Nei giorni che hanno preceduto le premiazioni, una elegantissima villa di Beverly Hills si è infatti trasformata in Villa Ferrari, dove il padrone di casa Matteo Lunelli, Amministratore Delegato del Gruppo di famiglia, ha accolto stampa e celebrity per colazioni, aperitivi e un esclusivo party.

Il 14 e 15 settembre gli ospiti del Creative Arts Governors Ball hanno brindato con Ferrari ai vincitori della serata mentre il 20 settembre le bollicine della Casa trentina hanno accompagnato la Performer Nominees Reception al Wallis Annenberg Center di Beverly Hills, dove sono state festeggiate le star in nomination. A seguire, ancora tanti brindisi Ferrari al Sunset Tower, celebre hotel nel cuore di Hollywood, per il grande evento del magazine Entertainment Weekly, che ha riunito oltre cinquecento ospiti, tra star e jet set di Los Angeles. Nel corso dei vari eventi, sono stati serviti oltre 20.000 calici di Ferrari Trentodoc.

Ferrari, icona delle bollicine italiane, si conferma ancora una volta, il brindisi delle occasioni più importanti a livello internazionale, nelle quali riesce a portare quella attitudine tipicamente italiana a godere di ogni istante come unico e speciale. Matteo Lunelli ha commentato: “Le nostre bollicine sono sinonimo di gioia e Hollywood è un luogo in cui la vita e le emozioni sono celebrate ai massimi livelli. Siamo felici di aver festeggiato chi ha meritato il più ambito riconoscimento nel mondo della televisione ed è stato un vero piacere per noi essere di nuovo la bollicina ufficiale degli Emmy® Awards”.