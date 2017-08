Ferrari vola, ricavi oltre 3,3 miliardi

Ferrari ha chiuso il primo semestre con la consegna di 4.335 auto, in aumento di 239 unita' rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno (+6%). Per l'intero anno, il gruppo di Maranello conferma le previsioni con la consegna in tutto il 2017 di 8400 auto, incluse le supercar. I ricavi netti sono attesi in oltre 3,3 miliardi, con un'ebitda adjusted superiore a 950 milioni di euro e un indebitamento finanziario di circa 500 milioni. Ferrari ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 136 milioni di euro, in crescita del 39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi netti del periodo sono ammontati a 920 milioni, in aumento del 13,5% rispetto al secondo trimestre del 2016. L'Ebitda e' stato di 270 milioni (+30%), mentre l'ebit e' stato di 202 milioni (+38%).





Ferrari: utile semestre di 260 mln (+48%), ricavi 1,74 mld (+17%)





Al 30 giugno scorso l'indebitamento industriale netto era pari a 627 milioni, in calo rispetto ai 653 milioni segnati al 31 dicembre 2016, grazie alla generazione di un forte free cash flow industriale, "nonostante la distribuzione ai possessori di azioni ordinarie di 120 milioni di euro", spiega una nota della societa'.