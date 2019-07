Ferrari, zero titoli nell'ultimo decennio. Ma è la star degli sponsor

La bacheca delle coppe per il titolo di campione del mondo di Formula 1 non si apre dal 2008, ma in quanto a sponsorizzazioni il Cavallino è sempre stata in testa. Secondo il report “Formula Money Sponsorship Database” curato dai giornalisti di Forbes, Christian Sylt e Caroline Reid, nel decennio 2009-2019 la scuderia Ferrari è la squadra che ha ottenuto i maggiori ricavi dalle sponsorizzazioni tra tutti i team di F1, per un totale che supera i 2,1 miliardi di dollari.



Tra gli accordi più prolifici figurano quello con la banca spagnola Santander (50 milioni l’anno), partnership conclusa nel 2017, e con la multinazionale del tabacco Philip Morris (100 milioni). Quest’ultima continua a finanziare la Rossa con ‘Mission Winnow’, logo che frutta ben 50 milioni l’anno a Maranello, che ha fatto parecchio discutere negli ultimi mesi non figurando sulla SF90 negli ultimi appuntamenti iridati.



McLaren (1,2 miliardi) e Red Bull (972,6 milioni) completano il podio di questa speciale classifica. Seguono Mercedes/Brawn (944,9 mln), Renault/Lotus (777 mln), Williams (701,3 mln), Sauber/BMW (459,5 mln), Force India (355,8 mln), Toro Rosso (278 mln) e Haas (92,6 mln).