Ferrero: gelati Kinder in Francia. Il gelato kinder bueno in vendita da aprile

FERRERO: PRESTO GELATI KINDER IN FRANCIA

Ferrero è pronta a lanciare il gelato Kinder in Francia. Dal mese di aprile, Ferrero, in collaborazione con Unilever, metterà in vendita nei negozi oltralpe il gelato Kinder Bueno.

A renderlo noto a Les Echos è il direttore generale di Ferrero France Jean-Baptiste Santoul precisando che quello del "Kinder gelato" è un "sogno di lunga data" per Ferrero con un marchio "iconico che rappresenta il 40% del nostro giro d'affari in Francia".

L'operazione commerciale sarà possibile attraverso una partnership con Unilever. Creati da Ferrero i gelati verranno infatti prodotti e distribuiti da Unilever

FERRERO LANCIA I GELATI KINDER BUENO: LA NUOVA LINEA KINDER ICE CREAM

La nuova linea Kinder Ice Cream, nella versione cono Kinder Bueno, stick e biscotto, sarà venduta non solo in Francia, ma anche in Germania, Austria e Svizzera. Al momento l’Italia resta fuori dalla lista dei paesi dove testare il prodotto.

Sul sito ufficiale Langnese Business, la branca tedesca di Walls (Algida in Italia), è possibile già vedere i 3 nuovi gelati Kinder Bueno