Ferrero, la migliore azienda italiana per reputazione. Rolex e Lego al top

Ferrero, Pirelli, Giorgio Armani, Barilla e Lavazza sono i cinque ambasciatori della Reputazione dell'Italia nel mondo. È quanto emerge dalla Global RepTrak 100 del 2019, la classifica annuale delle aziende più reputate al mondo, stilata da Reputation Institute, società leader mondiale nella misurazione e gestione della Reputazione aziendale. Ferrero, con il 19esimo posto assoluto, si conferma l'azienda italiana più reputata al mondo e la prima, a livello globale, nel settore alimentare.

Nel settore del Food and Beverage ottimi risultati anche per Barilla, al 31esimo posto, e Lavazza, 38esima complessivamente, con un balzo di 11 posizioni rispetto all'anno passato. In sostanza nella categoria delle imprese alimentari tre delle prime quattro al mondo sono aziende italiane. Completano la squadra del nostro Paese Pirelli e Armani, rispettivamente al 23esimo e 24esimo posto. Questa la top ten internazionale del Reputation Institute Global RepTrak 100 del 2019: 1. Rolex 2. LEGO Group 3. The Walt Disney Company 4. Adidas 5. Microsoft 6. Sony 7. Canon 8. Michelin 9. Netflix 10. Bosch Basata su oltre 230.000 valutazioni individuali raccolte a gennaio 2019, la classifica è la fotografia più aggiornata al mondo sulla Reputazione di circa 10mila aziende misurata in 15 mercati che include valutazioni comparative, tendenze per target, approfondimenti sui trend di mercato.

La Global RepTrak 100 mette in evidenza non solo il legame delle aziende con i loro stakeholder, ma l'impatto che il valore reputazionale ha sul business, essendo uno degli valori principali al quale le persone fanno riferimento quando scelgono di comprare un prodotto, raccomandare un brand, investire o lavorare per un'azienda. Sapere cosa alimenta la fiducia dei consumatori identificandone i comportamenti che guidano le intenzioni di acquisto è un'attività strettamente legata al business di un'azienda.