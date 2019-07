Ferrero record, budget decennale a 20 miliardi. Orgoglio del made in Italy

Ferrero punta in alto. «Diventare l’indiscusso numero tre nel “fuori pasto dolce”, raddoppiando le dimensioni della nostra azienda entro i prossimi dieci anni, raggiungendo così i 20 miliardi di euro di fatturato». Sono gli obiettivi a lungo termine del gruppo, annunciati direttamente da Giovanni Ferrero come riporta La Stampa. «Siamo un’azienda globale con oltre 12 miliardi di euro di fatturato considerando il nostro perimetro complessivo, oltre 30 realtà produttive, 8 impianti di lavorazione per le nocciole e 6 aziende agricole nel mondo. Distribuiamo i nostri prodotti in oltre 170 Paesi nel mondo».

Prima di dare il via alla cerimonia di premiazione degli 868 dipendenti che hanno raggiunto dai 25 ai 40 anni di anzianità lavorativa in azienda, Giovanni Ferrero ha sottolineato: «Più passa il tempo, più sono consapevole che il termine “anziani” debba evolvere ed esprimere in modo positivo il portato valoriale di questa giornata. Penso che sin dal principio quello che la mia famiglia ha sempre voluto celebrare fosse il concetto di “fedeltà” all’azienda. E premiare questa fedeltà va ben oltre il mero conteggio degli anni. È alla base della nostra cultura e ne siamo orgogliosi».

La premiazione - come riprota La Stampa - è una tradizione che si ripete da 47 anni a fine giugno, prima della chiusura dello stabilimento per le consuete ferie di luglio, e con la quale ogni volta la Ferrero mette in evidenza il rapporto di fiducia e di responsabilità cui è improntata la vita lavorativa all’interno dell’azienda. Un bilancio di metà anno? Molto positivo, come ha sottolineato Giovanni Ferrero. «Penso che sia a tutti tangibile l’incredibile evoluzione che la nostra azienda sta vivendo. Ci siamo dati obiettivi ambiziosi, ma concreti, abbiamo valicato i confini del choco-confectionery per espanderci nell’intero “fuori pasto dolce”». E ha aggiunto: «Siamo entrati in categorie inesplorate in passato attraverso il lancio di nuovi prodotti come Nutella Biscuits, Kinder Cards e Kinder Ice Cream, siamo finalmente sbarcati negli Stati Uniti con Kinder Joy, che sta avendo un incredibile successo, e ci stiamo preparando al lancio di Kinder Bueno. Infine, quest’anno celebriamo i 50 anni dal lancio di Tic Tac, il prodotto che abbiamo sempre definito come il ribelle, quello che per primo ci ha aperto al mercato dei candies che oggi sta diventando sempre più rilevante per noi».