Ferretti rinuncia all’Ipo in Borsa

Niente da fare per Ferretti, che avrebbe dovuto fare il suo ritorno a Piazza Affari e invece annulla l’Ipo dopo averne più volte prorogato la chiusura e abbassato la forchetta indicativa da 2,5-3,7 euro a 2-2,5 euro nel tentativo di completare il collocamento con successo.



Ha pesato deterioramento condizioni di mercato



Così non è stato a causa, secondo la società, del deterioramento delle condizioni di mercato che “non consente di valorizzare correttamente la società, nonostante l’apprezzamento manifestato dagli investitori, in particolare italiani e asiatici, e la qualità e il numero delle adesioni ricevute”.



Galassi: trattiamo con un investitore europeo



Ora, ha commentato l’amministratore delegato Roberto Galassi a Reuters, la società tratterà con “un investitore europeo” che potrebbe entrare nel capitale con una quota attorno al 30% già entro il 2020. Ferretti inoltre continuerà a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e di crescita “grazie alle ottime condizioni patrimoniali, di liquidità e di successo commerciale”. Sarà solo un arrivederci?