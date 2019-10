Ferrovie, Battisti: nel 2019 forte crescita di ricavi e profitti

"Nel 2019 ci apprestiamo a concludere un anno di forte crescita sia in termini di ricavi che di profittabilita'" lo ha detto Gianfranco Battisti, ad del gruppo FS Italiane nonche' presidente della Fondazione Fs italiane nell'intervento per la cerimonia dei 180 anni della prima linea ferroviaria Napoli-Portici. "Siamo il primo grande gruppo industriale del Paese per capacita' di investimento con circa 13 mld di investimenti all'anno per un totale, nei prossimi cinque anni, di 58 mld complessivi di cui un terzo destinati al Sud".

"I prossimi impegni che il gruppo FS deve affrontare riguardano in particolare la trasformazione della composizione sociale, la digitalizzazione soprattutto quella legata a protocolli di intesa e il cambiamento climatico che impattera' su tutti noi e sulle nostre infrastrutture" ha aggiunto Battisti ad del gruppo FS nonche' presidente della fondazione Fs italiane. Per i prossimi anni "le iniziative strategiche del Gruppo si stanno concentrando su una grandissima attenzione ai nuovi servizi alle persone che per noi e' fondamentale, facendo leva su nuove tecnologie digitali per migliorare la vita di tutti i giorni".

FS, BATTISTI: "600 NUOVI TRENI REGIONALI NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI" - "Nei prossimi 4 anni avremo un radicale rinnovamento della flotta regionale per i passeggeri pendolari, completando l'ingresso di 600 nuovi treni regionali, che ci consentiranno di avere la flotta piu' giovane d'Europa". Cosi' Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e presidente Fondazione FS Italiane, nel suo intervento per la celebrazione per i 180 anni della ferrovia Napoli-Portici. "Tra le altre iniziative strategiche del Gruppo per i prossimi anni - aggiunge - una grande attenzione a nuovi servizi alle persone, una forte spinta agli investimenti sostenibili sulle infrastrutture ferroviarie e su nuovi treni regionali, una progressiva integrazione delle reti di trasporto con connessioni tra porti, aeroporti e stazioni. Ed una forte crescita internazionale del Gruppo, che ci vede gia' impegnati in 60 Paesi nel mondo e dove la domanda globale nei prossimi 10 anni in infrastrutture ferroviare e stradali sara' di 20.000 miliardi di dollari e noi certamente vogliamo svolgere un primario ruolo grazie alle nostre eccellenze tecnologiche e industriali, un sostegno alla riqualificazione delle grandi aree urbane delle nostre citta', trasformando le aree ferroviarie dismesse in luoghi di nuova urbanizzazione".

FS, MATTARELLA: "GRANDI PROSPETTIVE GRAZIE A MANAGER E LAVORATORI" - "L'Azienda ha segnato un grande risultato e ha grandi prospettive di sviluppo e avanzamento. Questo e' possibile per la sagacia degli amministratori, ma soprattutto per l'impegno quotidiano dei ferrovieri". Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento per la cerimonia dei 180 anni della ferrovia Napoli-Portici, in merito alla societa' Ferrovie dello Stato. "I ferrovieri - ha sottolineato Mattarella - sono punto di riferimento per i movimenti e le relazioni nel Paese".

Fs, Di Maio: un piacere celebrare Napoli-Portici con Mattarella - "Oggi è il 180o anniversario della nascita della prima tratta ferroviaria d'Italia, la Napoli-Portici, ed è stato un vero piacere partecipare alle celebrazioni insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per farlo l'abbiamo percorsa, a bordo di uno splendido storico treno presidenziale degli anni '30". Lo scrive il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, su Facebook.