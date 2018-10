Ferrovie dello Stato balla da sola con Alitalia. Rumors

Ferrovie verso Alitalia, ma da sola e senza la compagnia di quel partner industriale forte che più volte il governo ha invocato. Il governo non avrebbe in programma alcun incontro con Delta e Lufthansa. In altre parole, l'unica che giocherà la partita Alitalia sarà così Ferrovie dello Stato.

Secondo i rumors una compagnia entrerà in gioco eventualmente solo in un secondo tempo: il piano del governo sembrerebbe escludere che alla scadenza del 31 ottobre i vettori attualmente iscritti alla gara, Lufthansa, ed EasyJet (il terzo è Wizzair che però è sempre stato considerato il meno strutturato per farsi avanti), possano presentare un’offerta vincolante autonoma.

L'ipotesi più gettonata è dunque, scrive Milano Finanza, che le compagnie - oltre alle 3 citate anche Delta - interessate rientreranno in partita quando Fs aprirà alla ricerca dei partner per tentare il rilancio di Alitalia. Il tutto mentre le Ferrovie dello Stato non hanno indicato, nella loro offerta non vincolante per acquistare Alitalia, la quota di capitale a cui puntano.