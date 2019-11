Festival "Economia COME. L’impresa di crescere" 2019: chiusa la terza edizione

Il Festival “Economia COME. L’impresa di crescere" 2019, organizzato presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, si chiude con la partecipazione di 6000 persone e 10 appuntamenti sold-out. Registrato un picco di presenze di giovani e giovanissimi.

Sono state oltre 6.000 le persone che in questo fine settimana romano hanno partecipato al Festival “Economia COME. L’impresa di crescere”, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma con la Camera di Commercio di Roma e con la consulenza editoriale di Laterza Agorà. Il Festival è organizzato con il contributo di Poste Italiane, con la partecipazione di Regione Lazio e Unioncamere Lazio e in collaborazione con LUISS.

Studenti, famiglie, giovani e professionisti: un pubblico trasversale che ha affollato le sale dell’Auditorium Parco della Musica nei tre giorni di approfondimenti dedicati al mondo dell’economia e dell’impresa.

In particolare, rispetto alle scorse edizioni, si è registrato un picco di presenze di giovani e giovanissimi, testimonianza di come l’Auditorium sia vissuto sempre di più come un polo multifunzionale dedicato alla cultura, alla musica e appunto anche all’economia.

Il Festival ha permesso al grande pubblico di avvicinarsi a questioni di estrema importanza per il futuro del Paese, sono stati 10 gli appuntamenti sold-out per i grandi nomi di questa terza edizione del Festival, tra cui il premio Nobel Joseph E. Stiglitz, Enrico Giovannini, Daniel Susskind, Carlo Cottarelli e Branko Milanovic.

L’ultima giornata, iniziata stamattina con il Focus “Sviluppo sostenibile: a che punto è l’Italia”, continuerà oggi alle 16.00, con Sabino Cassese che analizzerà il ruolo dello Stato nell’economia globale, mentre alle 17.00 Guy Standing sarà protagonista di un dibattito sul declino del capitalismo. La giornata si concluderà con l’intervento di Saskia Sassen, sociologa, autrice e docente alla Columbia University e alla London School of Economics, sul tema quantomai attuale delle città globali.