Fiat 500 compie 60 anni e sbarca al MoMa di New York

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno (e' stata presentata il 4 luglio del 1957), l'iconica Fiat 500 entra a far parte - a fianco delle tante opere d'arte e delle eccellenze del design mondiale - della della collezione permanente del MoMA di New York. Questa acquisizione da parte di uno dei piu' celebri musei al mondo rappresenta, sottolinea una nota di FCA, un tributo straordinario al valore artistico e culturale di questa icona dello stile italiano. "Se e' vero che la Fiat 500 ha segnato la storia dell'automobile - ha commentato queste le parole di Olivier Franois, head of Fiat Brand e chief marketing officer FCA -, e' altrettanto vero che non e' mai stata solo un'automobile.

Nei suoi 60 anni di storia, 500 e' andata ben oltre la sua manifestazione materiale, per entrare nell'immaginario collettivo, diventando un'icona, che ora ha l'onore di essere certificata dall'acquisizione del MoMA". L'esemplare acquistato dal MoMA e' una 500 serie F - la variante piu' popolare di sempre - prodotta dal 1965 al 1972. La Fiat 500 non e' stata solo emblema della motorizzazione di massa, in quanto e' diventata nel tempo e nello spazio, un'icona di stile e di design. Un design inconfondibile, dal musetto, ai baffi, ai fari, che ha ispirato la fantasia di artisti che l'hanno interpretata in termini di eleganza, esclusivita' e sportivita'. La 500 e' stata capace di mantenersi fedele a se stessa e al contempo giovane, attraversando sessant'anni di storia e costume, moda e societa'. Un'auto di successo, ma anche un fenomeno culturale al centro della scena da sessant'anni, senza mai passare di moda.

Con il lancio della nuova generazione avvenuto nel luglio del 2007, la 500 si e' mostrata in tante vesti originali e cool, nella versione berlina e cabrio e attraverso serie speciali di straordinario successo (la 500 by Diesel, la 500 Gucci e la 500 Riva). Il successo dell'odierna erede della 500 del 1957 e' suffragato dai numeri: la Fiat 500 e' leader di vendita in Europa, prima in 8 Paesi e sul podio in altri 6. La versione del 2007 ha conquistato 2 milioni di automobilisti in soli dieci anni e sin dall'esordio ha fatto incetta di premi e riconoscimenti, tra i quali il Car of the Year e il Compasso d'oro. Intanto, arriva anche il nuovo francobollo celebrativo dedicato alla Fiat 500, "un'opera d'arte in miniatura". Il francobollo, prodotto in un milione di unita' e in vendita da oggi, ha un valore di 0,95 euro, e' stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Mostra il profilo della Fiat 500 sovrapposto a quello della 500 di oggi.

Lo sfondo e' blu con una fascia tricolore in prossimita' del margine superiore a incorniciare le date 1957-2017 e la dicitura Fiat Nuova 500. "Il francobollo sembra un prodotto superato, ma non e' cosi'. Vogliamo dare un messaggio: le radici legate alla modernita'", ha detto Giovanni Accusani, responsabile Filatelia di Poste Italiane. "E' un prodotto molto grande del nostro Paese che puo' essere contenuto nello spazio piccolo di un francobollo celebrativo" ha sottolineato il sottosegretario al Mise Ivan Scalfarotto. La cerimonia dell'annullo filatelico si e' svolta presso la palazzina di Mirafiori a Torino alla presenza oltre che di Scalfarotto e Accusani, di Ivo Planeta, direttore centrale operations Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Alfredo Altavilla, responsabile Emea di Fca e Olivier Francois, responsabile del brand Fiat.