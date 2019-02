Fideuram, profitti in calo a 834 milioni. Raccolta netta a 10,2 miliardi

Intesa Sanpaolo Private Banking (Intesa Sanpaolo) ha riportato un utile netto consolidato di 834 milioni di euro nel 2018, in calo del 4% rispetto al 2017, mentre al netto delle componenti non ricorrenti (tra cui 25 mln di onere straordinario per la definizione di una controversia fiscale), utile sarebbe stato pari a 886 mln, sostanzialmente allineato (-1%) a quello del 2017.

La raccolta netta totale e' stata pari a 10,2 miliardi, in calo dai 12,2 miliardi nel 2017. L'evoluzione delle masse rispetto alla fine del 2017 - spiega una nota - e' riconducibile alla performance negativa dei mercati finanziari, che ha inciso in misura sfavorevole sui patrimoni per circa 13,7 miliardi, parzialmente compensata dall'ottimo risultato di raccolta netta.

Nel 2018 le commissioni nette sono risultate pari a 1,701 miliardi, in linea con il saldo di 1,71 miliardi registrato nell'esercizio precedente. 'I risultati raggiunti nel 2018, un anno particolarmente complesso in cui i mercati hanno registrato performance negative in quasi ogni comparto, sono in linea con quelli del bilancio precedente - ha commentato l'amministratore delegato Paolo Molesini - l'utile lordo di circa 1,3 miliardi e la raccolta netta superiore ai 10 miliardi confermano la validita' del nostro modello di servizio, resiliente, sostenibile e basato sulla relazione con il cliente, gestita grazie ai migliori professionisti della consulenza".