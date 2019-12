FIDEURAM – ISPB: un modello di servizio vincente

Quello di Fideuram – ISPB è modello di servizio che si sta confermando vincente: Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking continua a guidare la classifica degli operatori che si occupano di grandi patrimoni e cresce con risultati straordinari.

Fideuram – ISPB continua a guidare la classifica degli operatori che si occupano di grandi patrimoni e cresce con risultati straordinari. Al 30 settembre il totale delle masse amministrate della Divisione Private ha raggiunto il livello record di 236 miliardi di euro. Un percorso di crescita costante: secondo gli ultimi dati Assoreti, ad ottobre, il Gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking e Sanpaolo Invest SIM) è al primo posto, dall’inizio dell’anno, per raccolta netta totale con 8,7 Mld€ e per risparmio gestito con oltre 2,5 Mld€. Prima posizione confermata anche nella classifica di raccolta netta mensile con oltre 1,4 Mld€ e risparmio gestito con oltre 1,2 Mld€. Sul tema Molesini ha così commentato: “Anche questi ultimi mesi dell’anno sono stati molto positivi e porteranno la raccolta del Gruppo Fideuram ad una crescita media di quasi 1 miliardo al mese”.

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking: Paolo Molesini, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ad Affaritaliani.it

“Quello di Fideuram – ISPB è un modello di servizio basato sulla consulenza dell’intero patrimonio del cliente, a servizio di tutta la famiglia e in un’ottima intergenerazionale” ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it Paolo Molesini.

Ma non solo. Tra gli obiettivi primari del Gruppo Fideuram c’è la formazione dei propri consulenti finanziari; la recente partnership con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano va in questa precisa direzione. “Stiamo investendo in formazione perché il nostro prodotto è il tempo che dedichiamo ai nostri clienti: più il tempo dei nostri professionisti è qualificato, più la qualità del nostro prodotto sarà elevata” ha concluso Molesini.