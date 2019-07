Fincantieri: approvati i risultati al 30 giugno 2019

Fincantieri ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 12% a 2,837 miliardi di euro. L'Ebitda migliora del 17% a 215 milioni con Ebitda margin che sale dal 7,3 al 7,6%. il risultato del periodo adjusted è positivo per 34 milioni contro i 39 milioni al 30 giugno 2018. E' record di ordini acquisiti in un singolo semestre: ammontano a 6,6 miliardi. In particolare, sono stati firmati contratti per 15 unità, di cui 11 navi da crociera per 5 brand diversi (Oceania, Regent Seven Seas, Viking, Msc, Princess) e una ulteriore unità per la Us Navy nell’ambito del programma Littoral Combat Ship.

A margine della riunione del cda che ha approvato la semestrale, Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: “In questa prima metà dell’anno abbiamo raggiunto per il settimo semestre consecutivo un’eccezionale crescita e un nuovo record, un livello di ordini mai raggiunto prima. Sono risultati straordinari anche alla luce del grado di innovazione dei progetti acquisiti che premiano e confermano il grande lavoro svolto di ricerca e sviluppo, grazie al quale offriamo ai nostri clienti soluzioni che precorrono i tempi. Progettiamo e installiamo soluzioni all’avanguardia per un mercato che tende a chiedere sempre più attenzione verso l’ambiente, patrimonio universale che dobbiamo difendere per noi e per le generazioni future. Consapevoli delle nuove sfide globali, continua il nostro impegno verso la creazione di un’industria navalmeccanica europea più efficiente e competitiva: abbiamo firmato di recente l’accordo di Joint Venture con Naval Group che ha iniziato a dare forma al progetto Poseidon e aperto la strada al rafforzamento della cooperazione navale militare tra Francia e Italia”. Bono ha poi concluso: “L’ingente mole di progetti a cui stiamo lavorando richiede un impegno crescente da parte di tutti coloro che operano nella produzione, ma non solo. Ci aspettiamo di poter contare sul supporto di nuove professionalità, sviluppate anche grazie all’introduzione di nuovi corsi Its e alla collaborazione con le Università, per far fronte al meglio alle alte aspettative che abbiamo creato con le nostre performance e la qualità dei nostri prodotti”.