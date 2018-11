Fincantieri: contratto con Windstar Cruises da oltre 200 milioni

Fincantieri ha firmato con l'armatore Windstar Cruises, uno dei principali operatori nelle crociere di alta gamma, un contratto del valore di 200 milioni per un imponente piano di allungamento e di ammodernamento che vedra' coinvolte tre navi della flotta, e per il cui finanziamento e' previsto l'intervento di Sace. Gli interventi interesseranno 'Star Breeze', 'Star Legend' e 'Star Pride' e saranno tutti interamente realizzati dalla funzione 'Ship Repair & Conversion' presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo.

I lavori cominceranno nella primavera 2019 e si concluderanno entro novembre 2020. Il programma, denominato 'Star Plus', prevede su ogni unita' tre principali fasi d'intervento: l'allungamento di circa 26 metri; il rinnovo di macchinari e sistemazioni di apparato motore; l'ammodernamento di buona parte delle sale pubbliche e delle cabine.Quanto all'allungamento, la nuova sezione sara' inserita a centro nave e conterra' 50 suite passeggeri addizionali, che rappresentano il 47% in piu' dell'attuale capacita', 19 cabine addizionali per staff ed equipaggio, due nuovi ristoranti e ulteriore spazio da adibire a sun deck-pool area.

Gli attuali motori principali, riduttori e diesel-generatori saranno sostituiti con nuovi motori di ultima generazione conformi allo standard IMO Tier III corredati da SCR, nuovi riduttori, nuovi alternatori e nuovo quadro elettrico principale. L'ammodernamento riguardera' molteplici aree di bordo sia interne che esterne, in particolare il ponte piscina, la spa, che sara' anch'essa ampliata e completamente ricostruita, le 'Owner Suites' e anche alcune aree comuni dell'equipaggio.

Le tre navi oggetto del programma hanno attualmente una lunghezza di 134 metri, una stazza di circa 10.000 tonnellate e una capacita' di 212 passeggeri. Al termine dei lavori ogni nave sara' lunga circa 160 metri, avra' una stazza di circa 13.000 tonnellate e sara' in grado di ospitare 312 passeggeri.