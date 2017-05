Fincantieri, dalla crisi all'Airbus dei mari: miracolo italiano

Una parabola vincente. Sembrano lontanti i tempi in cui a causa della crisi economica mondiale del 2010 il portafoglio ordini della Fincantieri languiva mettendo a rischio l'occupazione del colosso tricolore della cantieristica e di tutto l'indotto navale italiano. Oggi invece, al termine della cura Bono di riposizionamento industriale fatta di acquisizioni in settori strategici, la Fincantieri viene chiamata l'Airbus dei mari e il titolo del gruppo navalmeccanico viaggia a gonfie vele in Borsa. Oggi (+2%) si è riavvicinato ai 97,4 centesimi visti il 10 maggio scorso che rappresentano il massimo storico.





A dare la scossa contribuisce la sigla dell’accordo di compravendita per acquisire per 79,5 milioni di euro il 66,66% di Stx France, proprietaria dei cantieri di Saint-Nazare, dall’attuale azionista, Stx Europe AS (l’ex Aker Yards, società norvegese dal 2009 interamente controllata dalla Stx Offshore & Shipbuilding, quarto costruttore navale al mondo facente capo al gruppo coreano Stx Corporation).

Proseguono intanto i negoziati tra Fincantieri e lo stato francese sugli accordi di governance tra i futuri azionisti di Stx France. Secondo le anticipazioni circolate finora Fincantieri dovrebbe mantenere il 48%, Fondazione CR Trieste dovrebbe rilevare il 7%, la francese Dcns, partner storico del gruppo italiano, un 12%, mentre lo stato francese resterà al 33% come ora.

Un “passo positivo nella giusta direzione”, notano gli analisti di Mediobanca Securities, mentre quelli di Equita Sim mettono l’accento su come la cifra concordata, che Fincantieri pagherà attingendo alle proprie risorse finanziarie, sia in linea con le previsioni e rappresenti meno del 5% della capitalizzazione del gruppo italiano (1.475 milioni di euro). Anche se si tratta di un’acquisizione relativamente contenuta, l’operazione piace anche agli uomini di Fidentis che si attendono che Fincantieri “possa estrarre sinergie dall’acquisizione di Stx France, rafforzando la propria posizione nel settore navale globale”.

(Segue...)