Fincantieri, la proposta francese ai raggi X. Parla l'economista Sapelli

di Andrea Deugeni

@andreadeugeni

"Un capolavoro di furbizia da parte di Emmanuel Macron che così si assicura l'assenso dei sindacati in madrepatria. In particolare, della Cfdt (il sindacato riformista nato dalla costola del sindacalismo cattolico) da sempre a favore dell'azionariato popolare. In più, la Francia si garantisce così la direzione operativa del gruppo Stx". L'economista e storico Giulio Sapelli (nella foto subito sotto), intervistato da Affaritaliani.it, interviene sul caso Financatieri-Stx e passa ai raggi X la proposta francese sulla governance prima dell'incontro fra i ministri Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda e quello dell'Economia transalpino Bruno Le Maire a Roma.

Prima dell'incontro con Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera la proposta che farà al governo italiano, azionista di maggioranza di Fincantieri tramite Cdp, sul caso Stx. Come la giudica?

"Innanzitutto, trovo sconcertante che un giornale italiano ospiti le proposte del ministro francese. Fino ad oggi, ero convinto che il Corriere della Sera fosse la filiale italianza della tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung e adesso vedo che è anche quella italiana dei francesi Le Figaro e Les Echos".





Perché?

"In nessun Paese europeo, come invece ha fatto la direzione italiana di un giornale italiano, si presterebbe a un'operazione di questo tipo. Si è trattata di una mossa diplomatica partita dall'ambasciata francese. Normalmente, un ministro francese rilascia un'intervista del genere a un giornale francese e non a uno italiano. Vuol dire che siamo già una colonia transalpina. In Francia non sarebbe mai successo che Les Echos o Le Figaro intervistassero Padoan".

Ed entrando nel dettaglio della proposta?

"Quello che mette sul tavolo Parigi è molto intelligente. Soprattutto per il 2% del capitale di Stx affidato ai lavoratori. In questo modo, il presidente Emmanuel Macron si assicura l'assenso dei sindacati. In primo luogo della Cfdt, il sindacato riformista nato dalla costola del sindacalismo cattolico (una sorta di Cisl francese, ndr) che è da sempre a favore dell'azionariato popolare. Si tratta di una mossa furbissima da parte dell'Eliseo".





E per quanto riguarda gli altri dettagli? E' vero che si tratta di una controproposta che dà il 50% all'Italia e l'altra metà a controparti francesi, ma a Fincantieri spetterà la nomina del presidente del consiglio di amministrazione che in caso di uguaglianza di voti in Cda avrà una voce preponderante...

"Vuol dire, però, che la direzione operativa dell'azienda sarà in mano a Parigi. Dire che agli italiani spetterà la nomina del presidente con una governance speciale, significa che l'amministratore delegato e la direzione generale saranno designati da Parigi. Quella di Stx è stata un'avventura folle sin dall'inizio".

Perché?

"Può un'impresa italiana pubblica comprare un polo militare francese? Mi chiedo se governo italiano e vertici della Fincantieri si rendessero veramente conto in che razza di faccenda si stavano mettendo: si tratta di uno dei cuori pulsanti della potenza militare transalpina tutta protesa al dominio del Mediterraneo. Non bisognava andare a mettersi con i francesi".





Quindi, come dovrebbe muoversi oggi il governo italiano?

"In primo luogo, Calenda e Padoan non dovevano accettare di sedersi allo stesso tavolo dell'esecutivo transalpino e andare all'accordo. Prima di tutto, dovevano convocare l'ambasciatore francese e fargli una severa reprimenda per il mancato rispetto delle norme europee. Oltretutto, dopo la forte presa di posizione della Consob che ha addirittura messo in dubbio il rispetto della legge da parte dei francesi. Invece di rafforzare le authority, l'incontro odierno fra Padoan, Calenda e Le Maire danneggia le nostre autorità di vigilanza. Si tratta di un modo subalterno di trattare con la Francia. Quest'incontro non andava fatto. Bisognava opporsi a muso duro e far esplodere la vicenda in sede europea. Quell'Europa che, guarda caso, è silente. A riprova che a Bruxelles comanda l'accordo franco-tedesco".