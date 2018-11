Fincantieri: nei primi 9 mesi in crescita ricavi e carico di lavoro

Ricavi al 30 settembre 2018 in incremento del 8,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, Ebitda in aumento dell'11% rispetto al 30 settembre 2017 e un carico di lavoro complessivo ancora a livelli record pari ad euro 32,5 miliardi, quasi 6,5 volte i ricavi del 2017: sono i principali dati di bilancio dei primi 9 mesi di Fincantieri approvati dal cda. In particolare, il backlog al 30 settembre 2018 e' pari a euro 26 miliardi (euro 20,3 miliardi al 30 settembre 2017) con 104 navi in portafoglio e il soft backlog di circa euro 6,5 miliardi (circa euro 5 miliardi al 30 settembre 2017). L'importante carico di lavoro complessivo consente a Fincantieri di "consolidare ulteriormente la propria leadership a livello mondiale e assicura al Gruppo visibilita' pluriennale in termini di carico di lavoro per i cantieri italiani".

Vengono cosi' confermate le aspettative di crescita per il 2018 per tutti i settori del gruppo. L'Ebitda del Gruppo e' pari a 281 milioni (+20,8% rispetto al 30 settembre 2017) con un Ebitda margin pari al 7,3% in aumento rispetto al 6,5% al terzo trimestre 2017; tale andamento e' guidato dall'ulteriore positiva performance del settore Shipbuilding nel trimestre. Il capitale immobilizzato netto, pari a 1.725 milioni (1.743 milioni al 31 dicembre 2017) e' diminuito di 18 milioni). Il capitale di esercizio netto risulta negativo per 3 milioni (negativo per 120 milioni al 31 dicembre 2017). La posizione finanziaria netta consolidata presenta un saldo negativo (a debito) per 482 milioni (a debito per 314 milioni al 31 dicembre 2017), coerente con i volumi di produzione sviluppati dal Gruppo e con il calendario delle consegne delle unita' cruise.

Fincantieri: Bono, saremo protagonisti industria navale europea

Soddisfatto il commento dell'ad di Fincantieri Giuseppe Bono ai dati di bilancio registrati dal gruppo nei primi nove mesi. "Fincantieri - ha detto - sta vivendo un momento importante della sua storia. I ricavi in crescita sono assicurati per gli anni a venire da un carico di lavoro che, per certezza e visibilita' di lungo periodo, non ha eguali nel panorama industriale del Paese. Il backlog, infatti, segna ancora un nuovo record, arrivando oltre i 32 miliardi, con consegne fino al 2027. Forti di questo, stiamo ponendo concretamente le basi per una crescita che ci vedra' protagonisti dell'industria navale e della difesa europea. Come abbiamo di recente annunciato, insieme a Naval Group siamo infatti pronti a dare il via all'alleanza, tramite la costituzione di una joint venture, che rendera' entrambi piu' competitivi sullo scenario mondiale. Allo stesso tempo, il rinnovo dell'accordo con Leonardo rappresenta un importante esempio di come Fincantieri si adoperi per rafforzare il sistema Paese, valorizzando ai fini dell'export le eccellenze italiane".