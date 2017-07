Fincantieri, Orlando: "Nazionalizzare Stx viola i trattati Ue"

Fincantieri: Orlando, nazionalizzare Stx viola i trattati europei

"Ci si trova di fronte a violazione dei trattati e c'e' un tentativo di mascherare una nazionalizzazione con l'aggettivo temporaneo. A noi e' stato detto che non si potevano fare quando si trattava di alcuni istituti bancari perche' c'erano le regole europee. Queste regole valgano anche per la Francia". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, parlando a 'Omnibus' su La7 del caso Fincantieri-Stx.

"Non credo - ha aggiunto Orlando - che possiamo riprenderci un ruolo semplicemente rispondendo a nazionalismo con nazionalismo. Non a caso abbiamo l'esigenza di costruire un'europa piu' forte perche' quello e' il terreno in cui possiamo giocare piu' carte". Insomma, "non possiamo pensare alla nazionalizzazione di Telecom" in risposta al caso Stx, ha detto Orlando, secondo il quale pero' "non siamo in una situazione in cui abbiamo la lama del coltello in mano, abbiamo il manico. Fincantieri e' un'azienda che si e' rafforzata ed e' diventata una realta' molto competitiva. Macron potra' far sventolare la bandiera francese e fa suonare la Marsigliese, ma quei cantieri se Fincantieri se ne va vanno a gambe all'aria".