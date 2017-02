Fincantieri stringe su acquisto 66,67% di Stx France. Rumors

Una data in agenda ancora non c'è, ma i vertici di Fincantieri sono al lavoro per preparare una nuova missione Oltralpe in vista della stretta finale sull'acquisizione del 66,67% di Stx France. Il comitato d'impresa della società transalpina sta infatti ultimando il parere consultivo, non vincolante, sull'operazione ma, prima di chiudere, incontrerà il numero uno Giuseppe Bono.

Il confronto, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avvenire nella seconda settimana di febbraio, dunque a stretto giro e servirà a rassicurare sindacati e maestranze sui piani del gruppo triestino. A Saint-Nazaire, dunque, il Ceo ribadirà la ratio dell'operazione e assicurerà che non ci saranno trasferimenti di competenze dalla Francia, nè ridimensionamenti sugli organici e sui salari, o tagli agli investimenti.

L'atto di cessione dovrebbe essere firmato tra fine febbraio e metà marzo, ma prima di allora Fincantieri dovrà aver ottenuto anche il via libera del governo francese, che detiene una minoranza di blocco nel capitale di Stx France (33,3%) e vuole garanzie precise sul suo futuro.

La società transalpina, nonostante gli affanni della holding sud-coreana Stx (ora in amministrazione controllata), viaggia controcorrente e ha un portafoglio ordini di 10 navi più 4 in opzione con lavoro garantito ai cantieri affacciati sulla Loira fino al 2023, grazie alle mega-commesse firmate da Royal Caribbean e Msc.