Fineco, nuova App: tutti i servizi a portata di tap

Fineco lancia la nuova App che, grazie a una tecnologia più avanzata e a una grafica completamente rivista, è in grado di fornire servizi sempre più fruibili, veloci e semplici anche attraverso il canale mobile, ormai sempre più centrale nell’operatività dei clienti.



La nuova App consente l’accesso ai servizi con la massima sicurezza grazie all’impronta digitale. L’applicazione per iPhone e smartphone Android, che ha registrato circa 900.000 download e che sarà disponibile su App Store e Google Play, avvicina ancora di più i servizi offerti sul canale mobile a quelli presenti sulla piattaforma online. Sono state aggiunte nuove funzionalità per gestire i servizi di conto corrente, le carte di pagamento, tenere sotto controllo gli investimenti e fare trading su migliaia di prodotti mondiali con accesso alle quotazioni in tempo reale PUSH.



“Abbiamo sviluppato la nuova App Fineco consapevoli della rilevanza del canale mobile per tutti i nostri clienti: sempre di più sono quelli che usano l’App come canale dispositivo principale per l’utilizzo del conto, delle carte e di tutti i nostri servizi di investimento e trading. La nuova App unisce tutti i servizi in una sola piattaforma, abbinando la semplicità di utilizzo e l’innovazione tecnologica alla qualità della nuova grafica che la rende esteticamente ancora più gradevole e usabile.

Un passo avanti fondamentale all’interno della nostra strategia volta a garantire una customer experience in grado di semplificare la relazione del cliente con la banca.”

Marco Briata, responsabile Prodotti FinecoBank



Conto e Carte

La nuova App permette di controllare il conto e i movimenti in pochi secondi, oltre che di gestire le carte di pagamento direttamente dallo smartphone: è possibile ricaricare la propria carta ricaricabile, impostare i limiti di spesa, aumentare il plafond o sbloccarlo temporaneamente per un Maxiprelievo fino a €3.000 o un Maxi Acquisto fino a €5.000.

È inoltre possibile pagare i bollettini, Mav e Rav, oltre che effettuare giroconti, bonifici anche sull’estero e ricaricare il telefono in poco tempo.



Trading e investimenti

L’App mette a disposizione tutti gli strumenti per un trading evoluto e professionale, oltre che per tenere sotto controllo l’andamento del proprio portafoglio e degli investimenti: 26 borse mondiali, indici, azioni, obbligazioni, etf, covered warrant, certificati, cfd, futures e opzioni binarie e più di 50 cambi tra valute con quotazioni in real time. Sono inoltre disponibili Book a 5 livelli in PUSH, i titoli migliori o peggiori, il Monitor Ordini, Profitti e perdite, Leva long, short selling, Ordini condizionati, e la possibilità di inserire Stop Loss e Take Profit.

Per ogni strumento una scheda dettagliata con news, titoli simili, dettagli e analisi tecnica e fondamentale. A disposizione il Tweets Center, con le news economiche e finanziarie provenienti direttamente dai canali più prestigiosi, e il calendario economico, per non perdere dati più importanti dai mercati.



Di seguito le novità principali:



- Accesso con impronta digitale (sicurezza e rapidità)

- Pagina di accesso all'App personalizzabile

- Gestione limiti carte di pagamento

- Aumento plafond, Maxiprelievo e Maxi Acquisto immediati

- Bonifici esteri

- Quotazioni in PUSH

- Nuove schede titoli

- Proteggi ordini con Stop Loss e Take Profit

- Compravendita su opzioni binarie

- Tweets Center

- Calendario economico