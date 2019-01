FinecoBank, raccolta 2018 record a 6,2 mld (+4%), a dicembre 797 mln

FinecoBank ha chiuso il 2018 con una raccolta netta record a 6.222 milioni di euro, in crescita del 4% su base annua, nonostante la complessa situazione di mercato. Lo annuncia una nota del gruppo, che sottolinea che la raccolta netta nel solo mese di dicembre è di 797 milioni, di cui in Guided products and services 223 milioni. Da inizio anno la raccolta in Guided products & services ha raggiunto 2.766 milioni di euro e i servizi di consulenza evoluta di nuova generazione recentemente lanciati si confermano essere molto apprezzati dalla clientela: Plus ha raggiunto 4.243 milioni dal recente lancio e Core Multiramo Target 740 milioni. L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 67% rispetto al 63% di dicembre 2017."Fineco chiude il 2018 registrando un nuovo record di raccolta. Un dato particolarmente importante per due ragioni principali: in primo luogo perché abbiamo ancora una volta saputo conquistare la fiducia della clientela puntando sulla qualità dei nostri servizi, senza ricorrere a offerte commerciali aggressive", commenta Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco. Nel solo mese di dicembre si conferma una raccolta netta solida, pari a 797 milioni (-19% annuo). La raccolta gestita è stata pari a € 155 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 88 milioni e quella diretta a 554 milioni. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 5.453 milioni (+1% annuo). Il Patrimonio totale è pari a € 69.333 milioni (+3% annuo). In particolare, il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a 500.000 euro, si attesta a 25.830 milioni, in linea con il 2017.Si segnala che al 31 dicembre 2018 Fineco Asset Management gestisce masse per 10 miliardi, di cui 6 miliardi classi retail e circa 4 miliardi relativi a classi istituzionale. Da inizio anno sono stati acquisiti 111.541 nuovi clienti (-3% a/a), di cui 6.866 nel solo mese di dicembre. Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2018 è di quasi 1.280.000, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda l’attività di brokerage, nel 2018 sono stati realizzati 25,9 milioni di ordini eseguiti, in linea con il 2017."Questo risultato - conclude Foti - è stato ottenuto in un contesto di mercato particolarmente complesso. Un contesto nel quale i consulenti della nostra Rete hanno saputo far valere ancora di più la propria professionalità e guidare la clientela in una pianificazione che guardi al lungo periodo. Ragioni, queste, che ci permettono di guardare alle sfide del 2019 con ottimismo".