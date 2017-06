Fininvest: 120 milioni perdita 2016, pesa vicenda Vivendi

Fininvest: 120 mln perdita 2016, pesa vicenda Vivendi

Fininvest ha chiuso il 2016 con una perdita di 120,2 milioni di euro, a fronte di un sostanziale pareggio registrato nell'anno precedente. I risultati del 2016, commenta una nota del gruppo, "vanno necessariamente inquadrati nel contesto di un esercizio del tutto particolare, visti i significativi eventi straordinari che l'hanno caratterizzato accanto alle importanti scelte strategiche messe in atto durante l'anno". In particolare, "l'andamento economico-finanziario e' stato pesantemente condizionato dai gravissimi danni che ha causato il mancato rispetto da parte di Vivendi degli accordi vincolanti raggiunti con Mediaset". D'altra parte, precisa ancora la societa' presieduta da Marina Berlusconi, nel 2016 il gruppo "ha realizzato investimenti di ampia rilevanza strategica, come quelli di Mondadori in Rizzoli Libri e Banzai Media e di Mediaset nel settore radiofonico, mentre in parallelo la capogruppo Fininvest ha posto le premesse per il completamento della cessione del Milan, finalizzata durante l'esercizio in corso". Tornando ai dati di bilancio, i ricavi consolidati sono ammontati a 5,050 miliardi di euro, in crescita del 6,6% rispetto ai 4,736 miliardi del 2015. Il margine operativo lordo e' stato di 1,217 miliardi, a fronte degli 1,402 miliardi dell'esercizio precedente

Al netto degli oneri non ricorrenti, Fininvest, avverte la nota, avrebbe chiuso il 2016 con un utile di circa 50 milioni di euro. Il risultato operativo consolidato ha registrato una perdita di 188,7 milioni, contro i +225,6 milioni di euro del 2015. Al netto di oneri non ricorrenti, il risultato operativo sarebbe stato positivo per 147,7 milioni. Sul bilancio del 2016 di Fininvest, secondo quanto emerge dalla nota, l'onere riferibile al Milan e' pari a 95 milioni di euro: la sua cessione a' 'cinesi' comportera' pero' nel 2017 una plusvalenza di 600 milioni a livello consolidato. La posizione finanziaria netta del gruppo a fine 2016 presenta un indebitamento di 1,279 miliardi di euro, contro i 977,6 milioni segnati alla stessa data dell'anno precedente. Gli investimenti effettuati nello scorso anno sono stati pari 1,053 miliardi, in linea con il dato del 2015 (1,012 miliardi). Il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre scorso era pari a 4,268 miliardi.



Mediaset: udienza causa Vivendi spostata al 19 dicembre



Con la nuova causa avviata contro Vivendi, Mediaset ha chiesto al giudice civile di Milano Vincenzo Perozziello di unire questo procedimento con quello sul mancato acquisto di Premium. Per questo il magistrato ha cancellato l'udienza del prossimo 24 ottobre che riguardava il primo procedimento, originato dalle due denunce, una da parte di Mediaset e l'altra da parte di Fininvest contro il gruppo francese, e ha fissato entrambe le cause per il prossimo 19 dicembre proprio per valutare la loro eventuale riunione. Ad annunciare la nuova causa avviata da Mediaset contro Vivendi e' stato, durante l'assemblea del gruppo, il presidente Fedele Confalonieri.



Mediaset: Piersilvio Berlusconi, non c'e' motivo perche' Fininvest salga



"Ad oggi non vedo un grande motivo" perche' Fininvest rafforzi ulteriormente la propria presenza nel capitale sociale di Mediaset. Lo ha affermato l'amministratore delegato del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, secondo il quale, se si prendesse come motivo la possibilita' di una scalata da parte di Vivendi, "oggi c'e' una legge dello Stato italiano e c'e' anche l'Agcom che dicono che devono stare entro il 9,9%, per cui non vediamo questo rischio". (