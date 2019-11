Fintyre si aggiudica la gara di Ferrovie del Sud-Est

Fintyre – primo distributore italiano di pneumatici di sostituzione e parte della piattaforma paneuropea Fintyre Group – si è aggiudicata la gara per la fornitura di pneumatici per mezzi di trasporto pubblico, bandita da Ferrovie del Sud-Est con una base d’asta di oltre 800 mila euro. Nello specifico, Fintyre fornirà nel prossimo biennio a Ferrovie del Sud-Est, parte del gruppo Ferrovie dello Stato, pneumatici per bus a marchio Hankook – della gamma truck – che verranno utilizzati per soddisfare le esigenze di un parco mezzi di 360 autobus e pullman per il trasporto pubblico.

“Siamo orgogliosi di poter diventare partner, insieme a Hankook, di una società prestigiosa come Ferrovie del Sud-Est, parte di Ferrovie dello Stato”, ha commentato Francesco Carantani, CEO di Fintyre. “Dopo il successo ottenuto in occasione della gara indetta da ATM (Azienda Trasporti Milanesi) – in cui siamo stati chiamati a fornire più di 6 mila pneumatici– il progetto che ci accingiamo a intraprendere con Ferrovie dello Stato è un ulteriore conferma del nostro posizionamento distintivo nel settore e della bontà del nostro modello di business, focalizzato su alti standard di servizio e su una logistica ai massimi livelli di efficienza”.

“Siamo lieti di questa nuova cooperazione con Ferrovie del Sud-Est e di fornire pneumatici premium per autobus insieme a Fintyre e al suo eccellente servizio per le flotte”, ha commentato Carlo Citarella, AD di Hankook Tire Italia, ha inoltre aggiunto “Per noi questa è un’opportunità per valorizzare la qualità dei nostri prodotti in un canale nel quale siamo ancora relativamente poco presenti in Italia. Specialmente la partnership con Fintyre e le flotte partner rappresentano un obiettivo strategico per la crescita della quota di mercato del prodotto autocarro in Italia”.