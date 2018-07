Firmata con Viridium vendita della maggioranza azionaria di Generali Leben

Firmato con Viridium accordo per la vendita della maggioranza azionaria di Generali Leben.

Facendo seguito alla comunicazione del 5 luglio scorso, Generali ha sottoscritto oggi la transazione con Viridium Gruppe relativa alla vendita di Generali Leben e all’avvio di una più ampia partnership industriale con Viridium sul mercato assicurativo tedesco. Termini e condizioni dell’operazione sono in linea con la precedente comunicazione. Giovanni Liverani, CEO di Generali Deutschland, ha commentato: “L’importante accordo che abbiamo firmato oggi andrà a beneficio di tutti i nostri stakeholders. L’accordo migliorerà la profittabilità del nostro business Vita, garantirà la continuità di un servizio di prim’ordine al cliente e offrirà nuove opportunità per i nostri dipendenti. Inoltre, l’accordo assicurerà ulteriori investimenti per la nostra strategia, che ci posiziona all’avanguardia nell’offerta di soluzioni assicurative smart e innovative a favore dei nostri clienti nel mercato tedesco”.

Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 68 miliardi nel 2017. Con quasi 71 mila dipendenti nel mondo e 57 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell’Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici.