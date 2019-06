Fisco: Spesa pubblica, danni per 6 mld. Scoperti 13.285 evasori per 3,4 mld

Fisco: Gdf, scoperti 13.285 evasori totali, evasi 3,4 mld Iva

Tra gennaio 2018 e maggio 2019 i finanzieri impegnati nel contrasto all’economia sommersa hanno scoperto 13.285 “evasori totali”, soggetti completamente sconosciuti al fisco, che hanno evaso complessivamente 3,4 miliardi di Iva. Sono i risultati dell’attività operativa della Guardia di finanza resi noti in occasione del 245esimo anniversario della fondazione del Corpo. Nello stesso arco di tempo, sono stati verbalizzati 8.032 datori di lavoro per aver impiegato 42.048 lavoratori in “nero” o irregolari.

Spesa pubblica: Gdf, danni allo Stato per 6 miliardi

I comportamenti illeciti da parte di poco piu' di 8mila tra funzionari e dipendenti dello Stato (8.047) hanno prodotto un danno all'erario per circa 6 miliardi mentre sono stati eseguiti sequestri per 107 milioni. E' questa la cifra segnalata dalla Guardia di finanza alla magistratura contabile nell'ambito delle verifiche per il contrasto agli illeciti nel settore della spesa pubblica. I finanzieri hanno anche scoperto frodi al bilancio nazionale e comunitario per un valore complessivo di 1,7 miliardi.

Gdf: nell’ultimo anno e mezzo oltre 1,5 mln interventi

Sono 1.519.033 gli interventi ispettivi conclusi dalla Guardia di finanza tra il gennaio del 2018 e il maggio di quest’anno; 97.247 le indagini delegate al Corpo, nello stesso periodo, dalla magistratura ordinaria e contabile. Sono i dati dell’attività operativa resi noti in occasione del 245esimo anniversario della fondazione. “Interventi mirati - sottolineano le fiamme gialle - indirizzati nei confronti di target accuratamente selezionati grazie ad attività di intelligence, al controllo economico del territorio e ad analisi di rischio”. Ben 128.497 interventi hanno riguardato l’evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni e traffici illeciti di prodotti petroliferi: 5.247 gli interventi nel settore delle accise, che hanno portato al sequestro di oltre 6.200 tonnellate di carburante, cui si aggiunge un consumato in frode di oltre 301.346 tonnellate. Sul fronte della lotta alla criminalità economico-finanziaria, sono stati 517.003 gli interventi tesi ad individuare le diverse forme di infiltrazione e gli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità.

Droga: Gdf, sequestrate 125 tonnellate, il 60% via mare

Sono quasi 125 tonnellate le sostanze stupefacenti sequestrate dalla Guardia di Finanza tra il gennaio del 2018 e il maggio di quest’anno: 113 tonnellate tra hashish e marijuana, 8 di cocaina e 3 di altre droghe; 2.686 i narcotrafficanti arrestati e 283 i mezzi sequestrati. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione del 245esimo anniversario del Corpo. A riacutizzarsi è stato soprattutto il traffico di droga via mare, che coinvolge soprattutto il basso Adriatico e l’alto Ionio prospiciente le coste pugliesi e calabresi: oltre 75 delle 125 tonnellate sequestrate viaggiava proprio a bordo di potenti gommoni oceanici e di motoscafi in grado di trasportare velocemente ingenti carichi. Risultati di rilievo anche nella lotta al contrabbando e alle frodi doganali, con il sequestro di circa 335 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e di 718 mezzi aerei, navali e terrestri.

Contraffazione: Gdf, sequestrati in 17 mesi 413,2 mln prodotti

Negli ultimi 17 mesi la Guardia di finanza ha sequestrato oltre 413,2 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione ‘made in Italy’ o non sicuri, e ingenti quantitativi di prodotti alimentari recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere circa origine e qualità; 230 i siti web oscurati o sequestrati perché utilizzati per la commercializzazione on line della merce ‘taroccata’. E’ quanto emerge dal report sull’attività operativa del Corpo pubblicato in occasione del 245esimo anniversario della fondazione. Intensificata anche l’azione di contrasto in materia di falsificazione monetaria, con l’obiettivo di ricostruire l’intera filiera del falso e di contrastare fenomeni quali la clonazione di carte di credito e di debito, anche attraverso l’utilizzo della rete internet: 276 le persone denunciate, 56 delle quali arrestate, mentre i sequestri di valute, titoli, certificati e valori bollati contraffatti hanno superato i 54,7 milioni di euro di valore.

Riciclaggio: Gdf, 2,4 mld accertati in 17 mesi e 408 arresti

Tra gennaio 2018 e maggio 2019 la Guardia di Finanza ha sviluppato 1.341 indagini di polizia giudiziaria, da cui è scaturita la denuncia di 3.364 persone per i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, 408 delle quali arrestate. Il valore del riciclaggio accertato si è attestato intorno ai 2,4 miliardi di euro, mentre sono stati effettuati sequestri per circa 661 milioni di euro. E’ il bilancio reso noto in occasione del 245esimo anniversario della fondazione del Corpo. Sul fronte della prevenzione, il Nucleo speciale polizia valutaria ha analizzato 124.322 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 35.173 sottoposte a più approfondite indagini, 454 delle quali attinenti il fenomeno del finanziamento del terrorismo. Grande attenzione è stata dedicata al monitoraggio dei movimenti transfrontalieri di valuta, in entrata e in uscita: 24.389 i controlli eseguiti ai confini terrestri e marittimi, su un movimento di capitali per oltre 243 milioni euro; oltre 8 mila le violazioni accertate, mentre le somme sequestrate hanno raggiunto i 19,6 milioni di euro (12,1 milioni di euro per violazioni di carattere penale e circa 7,5 milioni di euro per violazioni amministrative).

Appalti: Gdf, irregolarità per 1,8 mld su gare per 5 mld

Nel settore degli appalti, il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari tra il gennaio 2018 e il maggio di quest’anno è stato di circa 1,8 miliardi di euro; contestualmente, l’ammontare complessivo delle gare sottoposte a controllo si è attestato a circa 5 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal report dell’attività operativa della Guardia di finanzadiffuso in occasione del 245esimo anniversario del Corpo. Le persone denunciate per reati in materia di appalti, corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione sono state 1.512, di cui 103 arrestate.

Fisco: Gdf, in 17 mesi proposte di sequestro per 9,3 mld

Tra il gennaio 2018 e il maggio di quest’anno la Guardia di finanza ha riscontrato 15.976 reati fiscali – per lo più emissione e utilizzo di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento delle scritture contabili - e denunciato 18.148 persone; 16.807 le indagini delegate dalla magistratura ed oltre 9,3 miliardi di euro le proposte di sequestro avanzate. Le misure patrimoniali eseguite ammontano a 1,5 miliardi di euro, mentre sono 525 le persone arrestate. Sono alcuni dei dati resi noti in occasione del 245esimo anniversario della fondazione del Corpo. Importanti anche i risultati conseguiti nel settore del contrasto alle frodi all’Iva (meglio note come frodi “carosello”), in quello dei carburanti e delle indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti Iva fittizi che hanno visto, in diversi casi, il coinvolgimento di professionisti: sono 3.003 i casi di società “cartiere” o “fantasma”.