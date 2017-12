Fisco, lo spettro dell'aumento dell'Iva fino al 25% nel 2019

Fisco, l'Iva può aumentare fino al 25% entro il 2019

Lo spettro dell'aumento dell'Iva per gli italiani si avvicina. Possibile infatti un innalzamento fino al 25 per cento entro il 2019 dal 22 per cento e dal 10 per cento al 13 per cento. È questo l’effetto delle cosiddette «clausole di salvaguardia» approvate nel 2011 dall’allora Governo Berlusconi e mai completamente disinnescate dai successivi Governi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni.

Aumento dell'Iva fino al 25%? Ecco perché

In base a tali disposizioni contenute nella manovra di fine anno, se il nostro Paese non riuscirà a ridurre la spesa pubblica o a incassare le tasse sperate scatterà il "piano B": l’aumento automatico dell’Iva tra i 2019 e il 2020. Poco più di un anno quindi per capire se la spada di Damocle, che pende ormai su di noi da diverso tempo, si abbatterà definitivamente sui prezzi al consumo o ci “grazierà”.