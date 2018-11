Fisco: Mef, entrate tributarie e contributive +2,1% in nove mesi

Le entrate tributarie e contributive nei primi nove mesi del 2018 evidenziano nel complesso un incremento del 2,1% (+10.315 milioni di euro) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il Mef sottolineando che il dato tiene conto dell'aumento dell'1,3% (+4.126 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 3,8% (+ 6.189 milioni di euro).Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si e' attestato a 136.934 milioni di euro (+4.043 milioni di euro, +3,0 per cento) principalmente per il risultato positivo delle ritenute di lavoro dipendente (+4.318 milioni di euro, +3,9 per cento) legato alla crescita dell'occupazione. L'Ires e' risultata pari a 16.143 milioni di euro (-1.744 milioni di euro, pari a -9,8 per cento) come conseguenza sia della riduzione di 3,5 punti percentuali dell'aliquota Ires prevista dalla Legge di Stabilita' per il 2016 sia degli effetti derivanti dalla proroga a tutto il 2017 e fino al giugno 2018 della normativa riguardante la maggiorazione nella deduzione degli ammortamenti (cd. superammortamento) prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017. Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 90.328 milioni di euro (+3.254 milioni di euro, pari a +3,7 per cento): 79.784 milioni di euro (+2.681 milioni di euro, pari a +3,5 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni; 9.971 milioni di euro dal prelievo sulle importazioni (+573 milioni di euro, pari a +5,7 per cento). La variazione registrata sulla componente relativa agli scambi interni risente degli effetti di ampliamento dei soggetti interessati allo split payment, di cui al DL 50/2017, che determina fattori di disomogeneita' nel confronto tra le entrate del periodo nei due anni considerati. Le entrate di lotto e lotterie ammontano a 10.364 milioni di euro (+356 milioni di euro, pari a +3,6 per cento). Le entrate tributarie degli enti territoriali, nel periodo gennaio-settembre, registrano una crescita rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+1.222 milioni di euro, +3,5%). Le poste correttive sono pari a 37.992 milioni di euro risultando in aumento rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso (+2.345 milioni di euro, +6,6 per cento). In diminuzione le compensazioni territoriali (-239 milioni di euro, -20,3 per cento).