Fisco: Padoan, con flat tax rischio per i conti pubblici

Con la flat tax "ci sarebbe un rischio per i conti pubblici". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan intervenendo a Radio Anch'io su Rai Radio Uno. E ha aggiunto: "In questi giorni c'e' chi fa proposte ai cittadini che tolgono con una mano quello che danno con l'altra. Bisogna dire tutta la verita' e non solo una parte di verità"

Flat Tax, Padoan: "Qualunque tassa, per essere credibile, deve avere una copertura permanente"

Pier Carlo Padoan poi sottolinea: "Qualunque tassa, per essere credibile, deve avere una copertura permanente e ci sono proposte che tolgono con una mano quello che dà un'altra. Non potrebbe essere conveniente ridurre i benefici fiscali. Va detta la verità e non solo un pezzetto".