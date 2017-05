Fisco: Padoan, web tax prende corpo, lavoriamo a convergenza G7



"La web tax e' una proposta che sta prendendo corpo, ci sono diverse posizioni nazionali ma il G7 serve per convergere. Su questo lavoreremo". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in occasione dell'avvio dei lavori del G7 delle finanze a Bari.



G7 finanze: Padoan, senza inclusione non si sostiene crescita



"Senza l'inclusione sociale, la crescita non si sostiene e deve andare avanti". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in occasione dell'avvio dei lavori del G7 delle finanze a Bari. "Il tema della crescita e dell'inclusione sociale - ha spiegato Padoan - e' al centro dell'agenda del G7 e del G20. Sono molto contento di questo, l'Italia porta avanti queste tematiche"



G7 finanze: Padoan, valuteremo impatto taglio tasse Usa a imprese



Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, si e' detto "non preoccupato" al piano statunitense di Donald Trump per il taglio delle tasse alle imprese. "Valuteremo come l'ambizioso piano americano sulle tasse ci riguardera'", ha affermato Padoan in occasione dell'avvio dei lavori del G7 delle finanze a Bari