Fisia Italimpianti, contratto da 100 mln per impianto di dissalazione in Oman

Fisia Italimpianti è uno dei più competitivi EPC contractor nel mercato mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti per la dissalazione e il trattamento delle acque, con una forte presenza in Medio Oriente, in aree caratterizzate da grave scarsità di acqua dolce. Dal 2015 la società è stata rilanciata da Salini Impregilo, leader globale nel settore acqua da cinque anni, per completare le competenze del Gruppo nel settore idrico, aggiungendo alle competenze su dighe e impianti idroelettrici anche le competenze nel settore impiantistico per la desalinizzazione, potabilizzazione, e trattamento delle acque. Negli ultimi anni Fisia Italimpianti ha saputo posizionarsi fra le prime società a livello mondiale del settore, acquisendo negli ultimi mesi contratti per centinaia di milioni di euro in Turchia ed Arabia Saudita. La strategia di crescita della società punta soprattutto ai mercati che offrono maggiori opportunità e rischi più contenuti, in particolare quello dell’intero continente americano, soprattutto Stati Uniti, sfruttando il vantaggio competitivo che il Gruppo ha nel paese con la controllata Lane, oltre che Brasile, Colombia, Peru, Messico e Argentina, dove ha recentemente aperto una sede a Buenos Aires.



La società ha installato nel corso dei 90 anni di attività una capacità produttiva nella sola dissalazione pari a circa 4.000.000 m3/g, ai quali si aggiungeranno gli oltre 350.000 mc/g in corso di realizzazione mediante tecnologia ad osmosi inversa, servendo oggi complessivamente oltre 20 milioni di persone. In alcune città, come ad esempio Dubai, la maggior quantità di acqua dolce per uso domestico è prodotta da impianti di dissalazione realizzati dalla Fisia Italimpianti. Nel track record della società sono annoverati alcuni tra i più importanti e più grandi impianti di dissalazione nel mondo, come ad esempio l’impianto Jebel Ali M-Station a Dubai, con la capacità installata di 636,000 m3/g, e quello con capacita di 454.000 m3/g di Shuweihat ad Abu Dhabi. Fisia Italimpianti applica le tecnologie più innovative per la potabilizzazione e per la dissalazione, sia di tipo evaporativo che a membrane. Per la depurazione delle acque, rappresenta oggi una delle poche società al mondo in grado di poter offrire ai clienti contemporaneamente le due tecnologie, sia convenzionale biologica che avanzata a membrane.



Attraverso la ricerca e l'applicazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche, la società è inoltre in grado di offrire impianti ad alto rendimento e ecosostenibili, anche mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. È proprio nelle nuove tecnologie eco-sostenibili che sta focalizzando i propri sforzi sul mercato, per soddisfare le esigenze di clienti sempre più alla ricerca di soluzioni in grado di garantire risorse idriche adeguate alla nuova domanda di acqua e proteggere contemporaneamente l’ambiente. In tema di sostenibilità, inoltre, la società realizza anche impianti per il trattamento dei rifiuti e termovalorizzatori, per supportare i clienti nella gestione dei rifiuti, in contesti urbani sempre più condizionati dall’inurbamento di masse di popolazione e dai relativi consumi.



La società, cavalcando il megatrend che vede l’acqua come risorsa strategica del futuro, è destinata ad incrementare il proprio business nel mondo e il proprio contributo nell’ambito del processo di crescita di Salini Impregilo. Analisi di settore indicano infatti che la domanda globale di acqua aumenterà del 40% entro il 2050, guidata dall'uso crescente di acqua per la produzione di elettricità, dalla crescita della popolazione soprattutto nelle economie in via di sviluppo, e dalla maggiore richiesta di acqua del settore agricolo, attualmente il più grande consumatore d'acqua, con l'irrigazione che rappresenta il 65% dell'utilizzo globale dell'acqua.