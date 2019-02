Fitch conferma il rating dell'Italia. Conte: "Siamo solidi"

Fitch conferma rating Italia. Conte: "Siamo solidi"

Fitch ha confermato il rating sull'Italia a BBB con l'outlook che resta negativo. Il giudizio dell'agenzia resta immutato rispetto a quanto affermato lo scorso 31 agosto quando abbasso' l'outlook da stabile a negativo. "Le valutazioni di Fitch - ha commentato il premier Giuseppe Conte - confermano la solidita' economica del nostro Paese e, come era prevedibile, risentono del rallentamento economico transitorio che sta investendo tutto il continente europeo". I punti deboli del nostro paese sono sempre gli stessi e "riflettono l'elevato livello del debito pubblico e l'assenza di interventi strutturali sui conti pubblici, la debolezza della qualita' degli asset del settore bancario e la bassa crescita del Pil, l'aumento dei rischi e dell'incertezza politica e i conseguenti rischi al ribasso nelle nostre proiezioni sul debito pubblico". L'agenzia di rating vede tuttavia aumentare i rischi di nuove elezioni "a partire dalla seconda meta' di quest'anno" a causa delle "tensioni politiche nel governo di coalizione".

"Le grandi differenze ideologiche tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega - osserva Fitch - metteranno probabilmente a dura prova la coalizione, e consideriamo che la Lega potrebbe essere intenzionata a nuove elezioni, tornando all'accordo con Forza Italia e Fratelli d'Italia se dovesse calcolare di vincere nella maggioranza dei seggi. Non ci aspettiamo che questo governo possa durare un intero mandato e consideriamo una crescente possibilita' di elezioni anticipate dalla seconda meta' di quest'anno". A questo proposito l'agenzia americana "vede migliori potenzialita' nel medio termine per la sostenibilita' del debito pubblico nel caso in cui ci sia un nuovo governo piu' stabile e un orizzonte di pianificazione piu' lungo che possa facilitare alcuni aggiustamenti fiscali oltre a un mix di politiche piu' prevedibili e favorevoli alla crescita". Da canto suo Conte ribadisce che l'esecutivo andra' avanti "con la strada tracciata nella manovra per assicurare sviluppo ed equita' sociale all'Italia, prestando attenzione ai rischi provenienti dal contesto internazionale. I fondamentali economici del Paese, cioe' i conti con l'estero, la solidita' finanziaria delle famiglie, la loro capacita' di risparmio, la tenuta dell'occupazione, la riconquistata forza del sistema bancario, sono solidi". "Su questa base, nella seconda parte dell'anno le nostre misure di politica economica e il miglioramento del quadro macroeconomico internazionale daranno - conclude Conte - impulso alla ripresa che alimentera' la crescita ben oltre il 2019. Siamo certi dell'impatto positivo sulla crescita e sulla produttivita' che avranno il corposo piano di investimenti pubblici, le riforme strutturali adottate a sostegno degli investimenti privati, le misure fiscali in favore delle imprese e il potenziamento del sistema di reinserimento al lavoro associato al reddito di cittadinanza".