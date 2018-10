Fitch, puntuale, boccia la manovra: "Rischi considerevoli per i target"

Fitch vede "notevoli rischi per gli obiettivi" della manovra di bilancio italiana "in particolare oltre il 2019". E' quanto si legge in una nota dell'agenzia di rating, che per il 2020 si attende un deficit "più vicino al 2,6%" già previsto in agostorispetto al 2,1% del Pil indicato dall'esecutivo, a fronte anche diprevisioni di crescita inferiori rispetto a quelle del governo. Per Fitch il Pil italiano dovrebbe crescere infatti dell'1,2% nel 2019 e dello 0,9% nel 2020, quando la nota di aggiornamento al Def parla rispettivamente dell'1,5% e dell'1,6%. "Il dettaglio e l'attuazionedelle politiche fiscali rimangono un elemento chiave nella nostra valutazione del rating sovrano italiano", conclude l'agenzia, ricordando che il prossimo aggiornamento del giudizio sull'Italia è fissato nel primo trimestre del 2019.