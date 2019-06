Flat tax, Durigon: “Nessun passo indietro”

Flat tax - Claudio Durigon a 24Mattino su Radio 24: “Sulla Flat tax nessun passo indietro”

“Ultimatum Dombrovskis? Quota 100 e Flat tax per noi sono prioritarie. Questo governo ha già deciso quali azioni mettere in campo. Faremo una Flat tax per aiutare imprese e famiglie”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino, commentando le parole del vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, che non ritiene possibile attuare questa riforma.

Mercatone Uno – Durigon, sottosegretario al lavoro, a Radio 24: “Possibile soluzione positiva”.

“C’è la possibilità di trovare una soluzione, anche positiva, per questi lavoratori e questa impresa”. Lo ha detto, parlando di Mercatone Uno, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24. Rispondendo ad una domanda sulle crisi aziendali in corso, l’esponente leghista ha spiegato a Radio 24: “In questa fase si sta cercando un compratore che possa prendere tutto il pacchetto Mercatone Uno, su Whirpool c’è un’ipotesi ancora più forte di tenere il mercato in Italia. Sono crisi importantissime, stiamo lavorando”.