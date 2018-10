Flat tax, Tria: "Ci sono 600 milioni". Ma Salvini lo smentisce: "1,7 miliardi"

Un costo di 600 milioni di euro per la flat tax? "No, sono molti di più: 1,7 miliardi". E quanto afferma il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, a margine della cerimonia a Spinaceto, alle porte di Roma, per l'anniversario dei Nocs. "La manovra arriva 16 miliardi di euro e la riduzione fiscale ha un ammontare stimabile di circa 1,7 miliardi di euro", precisa Salvini che assicura: "lunedì arriva il decreto fiscale: i numeri saranno scritti e i numeri non mentono".

"Continuo a essere convinto che non sia sufficiente intervenire su more e sanzioni che in Italia sono più alte che nel resto d'Europa, ma che per restituire vita e dignità agli italiani sia necessario intervenire anche sul capitale", sostiene il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini che assicura: "Ci stiamo lavorando in questo momento, con i tecnici del Movimento cinque stelle. Un conto è la volontà politica, un conto è l'applicabilità tecnica".