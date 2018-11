Fmi conferma le stime sul Pil italiano ma avverte: "Alto rischio di contagio"

Confermate le stime dell'Fmi sulla crescita italiana. Nel Regional Economic Outlook per l'Europa, l'istituto di Washington prevede un Pil dell'1,2% per il 2018, dell'1,0% per il 2019 e dello 0,9% per il 2020. Nel 2017 l'Italia era cresciuta dell'1,5%.

Fmi: rischio "contagio" per paesi europei da Italia

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) teme un "contagio" di turbolenza finanziaria che attraversa l'Italia verso i paesi europei con "fondamentali macroeconomici piu' fragili". Nel Regional Economic Outlook per l'Europa, riferendosi ai rendimenti dei titoli di Stato, al loro "massimo livello in quattro anni", l'istituto di Washington nota che "l'impatto su altri mercati e' stato relativamente limitato per il momento". Ma "un contagio causato da tensioni future potrebbe essere significativo, specialmente per le economie con basi macroeconomiche piu' fragili e uno spazio fiscale ridotto", ha aggiunto nelle sue previsioni autunnali per l'Europa.