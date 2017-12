Fmi, Lagarde: la ripresa favorisce le riforme strutturali

La ripresa economia mondiale è "più forte, maggiormente condivisa e non è soltanto trainata dai grandi paesi emergenti": questa ripresa "è positiva, a proseguire le riforme strutturali quando sono avviate o a decidere di avviarle". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Journal du Dimanche' (Jdd), è il direttore generale del Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel 2017, rileva ancora, "l'economia mondiale è tornata al tasso medio di crescita che si era registrato nei due decenni che hanno preceduto la crisi finanziaria 2007-08". Quest'anno, infatti, l'Fmi punta su una crescita del pil a livello mondiale del 3,6% mentre per il 2018 punta ad un pil a +3,7%.