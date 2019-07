Fmi: Pil Italia a +0,1% nel 2019, a +0,8% la stima per il 2020

L'economia italiana crescerà dello 0,1% quest'anno e dello 0,8% il prossimo. La stima è contenuta nell'aggiornamento del World economic outlook del Fondo monetario internazionale che, rispetto alle previsioni di aprile, ha lasciato invariate le stime per il 2019 e limato dello 0,1% quelle per il 2020. Nel nostro Paese, scrivono gli economisti dell'istituto di Washington, "l'incertezza delle prospettive sui conti resta simile a quella di aprile, con un costo in termini di investimenti e domanda domestica".