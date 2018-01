Fmi, su le stime di crescita dell'Italia nel 2018 (+1,4%)

Il Fondo monetario internazionale ha migliorato le stime di crescita dell'Italia, per riflettere "il forte slancio nella domanda interna e la domanda alta dall'estero" ma non ha mancato di sottolineare i rischi associati all'incertezza politica in vista delle prossime elezioni.

Dopo un 2016 con un Pil salito dello 0,9% e un 2017 con un Pil stimato in rialzo dell'1,6%, nel 2018 il Pil del nostro Paese e' visto crescere dell'1,4%, lo 0,3% in piu' rispetto alle previsioni calcolate dall'istituto di Washington lo scorso ottobre.

Per il 2019 le attese sono per un'espansione dell'1,1% anziche' dello 0,9%. E' quanto emerge dalla tabella fornita dall'Fmi nel suo aggiornamento al World Economic Outlook. Nel documento diffuso dal Fondo, viene fatto tuttavia notare che "l'incertezza politica aumenta i rischi per l'implementazione delle riforme o per un cambio di rotta dell'agenda delle politiche".