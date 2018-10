Fondazione ENPAIA, Roberto Diacetti nuovo direttore generale

Roberto Diacetti è il nuovo direttore generale della Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura), nominato dal consiglio di Amministrazione.

Laureato in giurisprudenza alla Luiss - Guido Carli, vanta un'importante carriera manageriale a livello nazionale. Già Amministratore Delegato di Risorse per Roma SpA e di ATAC SpA, è stato fino a qualche giorno fa Presidente di EUR SpA. Tutt'ora è presidente di Roma Convention Group e vice presidente del WFP Italia. Nell'ambito dei suoi incarichi ha maturato una significativa esperienza nella gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari.

La Fondazione ENPAIA è l'Ente dedicato alla previdenza per il comparto agricolo. Tra le sue competenze, gestisce la previdenza obbligatoria di secondo pilastro per gli impiegati e i dirigenti agricoli e, in convenzione, il fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei consorzi di bonifica.